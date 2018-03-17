Bayraklı Şehitler İçin Yürüdü

Bayraklı Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Sevgi Yolu Atatürk anıtında bir araya gelen binlerce kişi 100 metre uzunluğunda dev Türk Bayrağı açarak, belediye binasına kadar yürüdü.

Kahraman şehitleri anma ve Çanakkale Zaferi kutlama etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz günlerde unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yapan Bayraklı Belediyesi, Şehitler Haftası çerçevesinde yine coşkulu bir tören düzenledi. Sevgi Yolundan başlayan kortej yürüyüşüne Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanı sıra eşi Bahriye Karabağ, Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı ve dernek üyeleri, CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla birlikte bandonun çaldığı marşları hep bir ağızdan söyleyen coşkulu kalabalık, Bayraklı Belediyesi hizmet binasına kadar yürüdü. Korteje çarşı esnafı ve evlerden de vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Bayraklı Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Karşıyaka Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Taşçı, "Bayraklı yeni kurulan ilçemiz olmasına rağmen her şeyin ilkleri Başkanımız Hasan Karabağ ile başlamıştır ve devam etmektedir. Her gün yeni bir ilke imza atmayı seviyor. Söz konusu vatansa, cumhuriyet, Atatürk ve bayraksa bu konuda kesinlikle asla taviz vermemektedir. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşında, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz'da, Afrin'de, Güneydoğu'da şehit düşenlerin anısına bu program düzenlenmiştir. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

"Atatürk'ün askerleri olmaya devam edeceğiz"

"Bu etkinlikle birlikte, Bayraklı'nın yeni tören alanı artık burası olsun" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Karabağ ise konuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "Yaklaşık 5 bin kişilik alanı böyle anlamlı etkinliklerde doldurmalıyız" şeklinde konuştu. Karabağ, "Çanakkale'de kimler bizi işgal etmek istediyse, kurtuluş savaşında da onlar işgal etti. Sevgili Atatürk ve arkadaşlarının çabalarıyla cumhuriyet kurulduktan sonra yine yıkmak isteyenler de aynı ülkeler ve aynı kafalar. ve yaptıkları en büyük organizasyonla; batılı güçler, dinimizi kullanarak ülkemizi kolayca bölmek ve yutmak istiyorlar. Türk Bayrağı, ondan sonra cumhuriyet, ondan sonra da Atatürk yolundan ayrılmamamız gerekiyor. Bugün gazilerimiz ve şehitlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmasaydı hangi camide ezan okunacaktı? Hangi camide Türk Bayrağı asılacaktı? Yer gök kilise olmayacak mıydı? Ezan sesi duyabilecek miydiniz? Biz Atatürk'ün askerleri olmaya devam edeceğiz. Kimse bizi yıkamaz, bizi kimse yok edemez. Çünkü biz İzmir'den başlayan bir savaşın kahramanlarıyız. Hasan Tahsin ile başladı, 9 Eylül'de bitti. İzmir varken siz hiçbir şey yapamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Her şey bu vatan için…"

29 Ekim gösterileri sonrası yurt içi ve dışından birçok mesaj aldığını ve insanların duygu dolu ifadelerle etkinlikten övgüyle bahsettiğini anlatan Başkan Karabağ, "29 Ekim'de yaptığımız gösteriden sonra Türkiye'nin hatta dünyanın dört bir yanından sevgili Atatürkçülerin maillerini alıyorum. Gözyaşları içinde okuduklarını ve izlediklerini söylüyorlar. Aslında biz çoğuz, kuvvetliyiz ama yeterince organize değiliz. Bizim yola çıkmamız gerekiyor. Durmak yok. Bu vatan için, cumhuriyet için ve Atatürk için. Koltuk sevdalıları, koltuklarınızı bırakın bir kenara. Belediyeler gelir geçer, her şey biter ama ülke kalmalıdır, çocuklarımız kalmalıdır, çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke kalmalıdır. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

Törenin ardından Başkan Karabağ, gazileri önce meclis salonunda sonra ise makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti. Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Halil Taşçı, günün anısına Başkan Karabağ'a teşekkür plaketi verdi. - İZMİR