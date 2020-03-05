Bayraklı'nın tarihi evleri arşivleniyor

05.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:28

Bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü'ne bağlı arkeolog, sanat tarihçi, restoratör ve antropologun, Bayraklı Anadolu Lisesi gönüllü öğrencileri ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, ilçede 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen 137 tescilli yapının tarihsel ve mimari özellikleri çıkarılmaya başlandı.

Proje ekibi, alan çalışmalarında evlerin sahipleri ile görüşerek mimarisini inceleme fırsatı buldu. Ev sahiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda evlerde yaşanmış hikayeler, komşuluk ilişkileri, evin kullanım alanları hakkında detaylı bilgiler elde edilmeye başlandı. Tarihi yapıların genel olarak Osmanlı ve Rum mimari özellikleri taşıdığı, yapı malzemesi olarak taş kullanıldığı, binayı sağlamlaştırmak için "hatıl" uygulaması yapıldığı ve evlerin iki kattan oluştuğu tespit edildi. Ayrıca binalarda sıralı pencere, konut girişlerinin yan cepheden olması, bahçelerinde kuyu ya da süs havuzlarının yer alması gibi detaylar da gözlendi. Projeyle, Bayraklı'nın kentsel sit alanının haritası çıkarılırken, tarihi evlerin mimari özellikleri de ortaya konacak.

Kaynak: Bültenler