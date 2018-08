Bayraklı'nın Semt Merkezlerine İlgi Büyük

Bayraklı Belediyesi semt merkezleri yaz aylarında da dolup taşıyor. Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği, özel günlerin kutlandığı merkezler vatandaşın uğrak yeri haline gelirken, ziyaretçi sayıları da her geçen yıl artıyor.

Bayraklı Belediyesi tarafından 24 mahallede hizmet veren 28 semt merkezi büyük ilgi görüyor. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün çeşitli dallardaki meslek ve hobi kurslarından bu yıl 4 bin 238 kişi faydalanıyor. Birçok kursiyer el becerilerini geliştirerek, öğrendiklerini üretime dönüştürüyor. Ev ekonomilerine katkı sağlayan kursiyerlerin kimisi de dükkan açıp, istihdam sağlıyor.

Çeşitli etkinlikler de yapılıyor

Bayraklı'da 7'den 70'e herkesin uğrak yeri haline gelen semt merkezlerinde düzenlenen kurslara olan ilginin yanı sıra çeşitli etkinliklere katılanların sayısı da hızla artıyor. 24 mahallede bulunan 28 semt merkezinde vatandaşlar, kınalarını, nişanlarını yapıyor; doğum günlerini kutluyor, kurslara katılıyor, çeşitli etkinlikler ve toplantılarda bir araya geliyor. Kadınların daha fazla ilgi gösterdiği cazibe merkezlerine dönüşen semt merkezleri aynı zamanda Bayraklı Belediyesinin her mahalledeki bir temsilciliği gibi görev yapıyor.

Kurs ve kursiyer sayıları arttı

Vatandaşların sosyalleşmesini sağlayan merkezleri her yıl on binlerce kişi ziyaret ediyor. Bu kapsamda 2016 yılında semt merkezlerinde açılan 62 kursa bin 852 kursiyer katılırken bu sayı 2017'de artış gösterdi. Geçen yıl 77 kursa 2 bin 300 kişi katıldı. Gerek meslek, gerekse hobi kursları vatandaşların el becerilerini geliştiriyor, sosyalleştiriyor ve meslek sahibi yapıyor. Kurslardan öğrendiklerini ilerleten kursiyerler özellikle dikiş, nakış, takı, tasarım ürünleri yaparak satıp, ev ekonomilerine gelir sağlıyor. 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden kurslara isteyen herkes katılabiliyor.

24 mahallede 28 semt merkezi

Semt merkezlerinde verilen kurslar neticesinde ortaya birbirinden güzel ürünlerin çıktığını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "24 mahallemizde bulunan 28 sem merkezimizdeki kurslarda aldıkları eğitimlerle üreterek ev ekonomilerine destek sağlayan kursiyerlerimizi gördükçe mutlu oluyoruz. Kursiyerlerimizin yaptığı ürünler profesyonellere taş çıkarır. Kadınlarımızın ürettiği el işi ürünleri kooperatifimizde satarak gelir elde etme imkanı sağlıyoruz. Bizler onlara destek olmaya, yeni semt merkezleri ve kursları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR