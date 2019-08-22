Bayraklı'nın perileri yeni sezona hazırlanıyor

22.08.2019 11:25

Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıklarına başlarken, geçtiğimiz sezon katıldığı play-off grubundan finale kadar çıkarak büyük başarı yakalayan Bayraklı'nın perileri bu yıl da gözünü yine finale dikti.



Antrenör Muhammet Ali Güntürk yönetiminde çalışmalarına başlayan Bayraklı Belediyesi Kadın Basketbol Takımının teknik ekibi, geçtiğimiz sezona oranla kadrosunda büyük değişikliğe gitti. Bayraklı'nın perilerine bu sezon Güre Belediye'den Fahriye Bayraktar, Botaş'tan Aylin Darınç, Elazığ İl Özel İdare'den Deniz Üstün, Bursa BŞB'den Hande Kuzu ve Çankaya'dan İlayda Tokmak katıldı. Yabancı transferinin gerçekleşmesi ile de kadro tamamlanacağı ifade edildi. Pazartesi gününden itibaren Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan Bayraklı'nın perileri, bir yandan yeni sezon hazırlıklarını yaparken, bir yandan da güç depoluyor. Çalışmalarını yeni teknolojik antrenman metotlarından faydalanarak yapan takım, 22 Eylül'deki Federasyon Kupası'na kadar aralıksız çalışmaya devam edecek.



Federasyon kupasıyla sezona başlayacak yeni ekiple ligin üst sıralarını hedeflediklerini belirten takım kaptanı Seda Aydın, "Geçtiğimiz sezon ligi hiç beklemediğimiz bir yerde bitirdik. Çok iyiydi bizim için final oynamak. Çıkabilirdik; ama inşallah bu sene geçen seneden bir adım önde bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz" dedi.



Takımına sakatsız bir sezon ve başarı dileyen Antrenör Muhammet Ali Güntürk da, "Bu yıl yaptığımız revizyonla takımı biraz daha gençleştirdik, biraz daha hızlı bir organizasyon kuralım dedik. Geçen sezon play-off ve final four oynayalım niyetiyle başlamıştık. Final oynandı. Hayırlısı ile inşallah aynı hedeflerle ve bu gençlerimizle büyük başarılar elde etmek istiyoruz. 22 Eylül'de federasyon kupası oynayacağız. Kuraları 27 Ağustos'ta çekilecek. Yeni yönetim, yeni oyuncular ile Bayraklı'ya en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA