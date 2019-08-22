Bayraklı'nın perileri yeni sezona hazırlanıyor

22.08.2019 08:44

Antrenör Muhammet Ali Güntürk yönetiminde çalışmalarına başlayan teknik ekipgeçtiğimiz sezona oranla kadrosunda büyük değişikliğe gitti. Bayraklı'nın perilerine bu sezon Güre Belediye'den Fahriye Bayraktar, Botaş'tan Aylin Darınç, Elazığ İl Özel İdare'den Deniz Üstün, Bursa BŞB'den Hande Kuzu ve Çankaya'dan İlayda Tokmak katıldı. Yabancı transferinin gerçekleşmesi ile de kadro tamamlanacak. Pazartesi gününden itibaren Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda antrenmanlara başlayan Bayraklı'nın perileri bir yandan yeni sezon hazırlıklarını yaparken, bir yandan da güç depoluyor. Çalışmalarını yeni teknolojik antrenman metotlarından faydalanarak yapan kızlar 22 Eylül'deki Federasyon Kupası'na kadar aralıksız çalışmaya devam edecek.

BU SEZON DAHA İYİ OLACAK

Federasyon kupasıyla sezona başlayacak yeni ekiple ligin üst sıralarını hedeflediklerini belirten takım kaptanı Seda Aydın, "Geçtiğimiz sezon ligi hiç beklemediğimiz bir yerde bitirdik. Çok iyiydi bizim için final oynamak. Çıkabilirdik ama inşallah bu sene geçen seneden bir adım önde bitirebildiğimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz" dedi. Burcu Karahan ise, "Bu sene artık ligi öğrendik. İyi başlamak önemli. Evimizde oynadığımız maçlar seyirci ile birlikte bizim için apayrı. Evimizde maç kaybetmeyip daha üstlerde bitirip öyle play offa girmeyi hedefliyoruz" diye konuştu. Fahriye Bayraktar da, "Bu yıl hedefimiz geçtiğimiz yılların bir tık daha iyisi olacak" diye ifade etti.

BÜYÜK BAŞARILAR HEDEFLİYORUZ

Takımına sakatsız bir sezon ve başarı dileyen Antrenör Muhammet Ali Güntürk, "Bu yıl yaptığımız revizyonla takımı biraz daha gençleştirdik, biraz daha hızlı bir organizasyon kuralım dedik. Geçen sezon play off ve final four oynayalım niyetiyle başlamıştık. Final oynandı. Hayırlısı ile inşallah aynı hedeflerle ve bu gençlerimizle büyük başarılar elde etmek istiyoruz. 22 Eylül'de federasyon kupası oynayacağız. Kuraları 27 Ağustos'ta çekilecek. Yeni yönetim, yeni oyuncular ile Bayraklı'ya en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler