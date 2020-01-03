Bayraklı'nın kütüphaneleri hayatlarını değiştirdi

03.01.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:37

Kütüphanede sunulan hizmetlerden yararlanan ev kadınları ortaokul ve liseyi dışarıdan bitiriyor, üniversiteye hazırlanıyor, iş sahibi oluyor.

Bayraklı Muhittin Erener Mahallesi'nde oturan 4 ev kadını, semtlerindeki belediye kütüphanesi sayesinde hayata yeniden başladı. Yaşları 27 ile 49 arasında değişen dört kadından ikisi, liseyi dışarıdan bitirerek iş sahibi olurken, iki kadın da açık liseyi bitirmek üzere kütüphanede çalışmayı sürdürüyor. Eğitimlerini sürdürmek isteyen 4 kadın da üniversite sınavlarına hazırlanıyor.

40 yaşındaki Cansu Kılıç, her zaman ayaklarının üzerinde durmayı hayal ettiğini belirterek, "Evde çocuk büyütüyor, erkek eline bakıyordum. Sanki bir erkek bana bakmasa yaşayamam sanıyordum. Bunalımdaydım. Bu düşüncelerle kütüphaneye geldim. Burada önce açık öğretim lisesine kaydoldum. Bayraklı Belediyesi'nin aracılığıyla kütüphaneye gönüllü öğretmenler geldi. Onlardan matematik, tarih, Türkçe, İngilizce ve çeşitli branşlarda dersler aldık. Bu sayede girdiğim sınavlarda başarılı oldum ve liseyi dışarıdan bitirdim. Yine bu kütüphanede belediyemizin verdiği ücretsiz bilgisayar derslerine katılıp sertifikamı aldım. Bu eğitimlerin ardından işe girdim. Hedefime bu kütüphane sayesinde kavuştum" dedi.

Ev hanımı 35 yaşındaki Feride Yıldız da, ilk başta kütüphanede verilen bilgisayar kursuna katıldığını belirterek, "Kursa giderken, açık liseye yazıldım. Buraya gelen gönüllü öğretmenlerden aldığımız derslerim gayet iyi gidiyor. Online testler çözüyoruz. Çeşitli seminerlere katılıyoruz. Liseyi bitirdikten sonra üniversite okumak istiyorum. Hedefim çocuk gelişimi bölümü. Tabi, sınavlara da kütüphanede çalışacağım. Üniversiteyi de burada bitireceğim ve kenti ayaklarım üzerinde duracağım. Bu kütüphane benim ikinci evim. Tüm hanımlara sesleniyorum: Buraya gelin, kendinizi geliştirin" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi'nin kütüphanesine gelerek hayatının değiştiğini dile getiren 49 yaşındaki Fatma Bayer de şunları söyledi: "Açık liseye yazılmıştım. Fakat bana yardımcı olacak birilerini arıyordum. Evimde internet olmadığı için çalışma imkanım yoktu. Okulu bitirmem için online testler çözmem gerekiyordu. Bayraklı Belediyesi kütüphanesinde bu tür eğitimler verildiğini duydum. Ama kütüphanelerin sadece çocukların gidip ders çalıştığı, kitap okuduğu yerler olduğunu sanıyordum. Kütüphaneye geldiğimde çok şaşırdım. Online testler çözdüm, bilgisayar kursuna katıldım. Pek çok kadınla birlikte gönüllü öğretmenlerden çeşitli branşlarda eğitim desteği aldım. Sınavlarda en yüksek puanları alarak liseden mezun oldum. Hayallerimden biri liseyi bitirmekti. Şimdiki hayalim ise üniversitede Gastronomi Bölümü okumak. Bu hayalimi gerçekleştirmek için üniversite sınavlarına da burada hazırlanıyorum."

Ev hanımı, 27 yaşındaki Sümeyra Çelik de, kütüphane sayesinde hayata bağlandığını ifade ederek, "Kütüphaneye gelmeden önce içe kapanık, bütün dünya ile ilişkisi kesik, sadece ev hanımı olarak görevlerini yapan birisiydim. Kütüphaneye oğluma kitap almak için gelmiştim. Daha sonra yetişkinlerin de buradan faydalanabileceğini öğrendim. Burada düzenlenen kurslara katıldım. Kütüphane vasıtasıyla açık öğretim lisesine başladım. Derslerime burada çalışıyorum. Bilgisayar kursları ve kitap okuma günlerine katıldım. Kendimi burada çok geliştirdim ve bu çocuklarıma da yansıdı. Burada aldığım bilgisayar kursu ile tıbbi sekreterlik kursuna gittim şimdi ise ön muhasebe eğitimi alıyorum. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmeyi hedefliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler