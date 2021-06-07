Bayraklı'nın 24 mahallesinde asfaltlama seferberliği
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Bayraklı'nın 24 mahallesinde asfaltlama seferberliği

Bayraklı'nın 24 mahallesinde asfaltlama seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyulan sokaklarında yürüttüğü çalışmaları 24 mahallede devam ettirirken, ekipler program dahilinde tüm cadde ve sokakları gezerek sorunları yerinde tespit ediyor, çözümünü sağlıyor.

Bayraklı Belediyesi, ilçenin ihtiyaç duyulan sokaklarında yürüttüğü çalışmaları 24 mahallede devam ettirirken, ekipler program dahilinde tüm cadde ve sokakları gezerek sorunları yerinde tespit ediyor, çözümünü sağlıyor. Bugüne kadar ilçe sokaklarına on binlerce ton asfalt döküldüğünü belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Amacımız; Bayraklı'yı hak ettiği şekilde daha modern, yaşanabilir ve güzel hale getirmek" diye belirtti.

Bayraklı'da ilçe genelinde başlatılan yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği hız kesmiyor. Vatandaşların yaşam standartlarını artırmak, kullanım olanaklarını iyileştirmek ve ilçeye modern görünüm kazandırmak için zamanla bozulan yollar yenileniyor. Ekipler, ilçenin ihtiyaç duyulan her mahallesinde asfalt yama, serim, kilit parke, bordür döşeme işlemleri yapıyor. 24 mahallede yürütülen çalışmalarda son olarak Muhittin Erener Mahallesi 2143 sokakta asfalt serimi yapıldı. Yamanlar, Emek, Osmangazi, Gümüşpala, Onur ve ihtiyaç olan diğer mahallelerde de asfaltlama çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizi daha modern, çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız yol yenileme çalışmaları kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte tüm mahallelerimizde bozulan yollara 10 binlerce ton asfalt döktük. İlçemizde kimin ne sıkıntısı varsa, hangi mahallemizde ne gibi sorun varsa kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize düşen görev; vatandaşlarımızdan topladığımız vergileri hizmet olarak geri iletmek ve ilçemizi güzel görünümlü, güvenli ve daha yaşanabilir hale getirmek. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan tüm mahallelerimizde çalışmalarımız sürecek" diye belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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