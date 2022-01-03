Bayraklı için tanıtım atağı!

İZMİR (Bültenler) - " İzmir'in Kalbi Bayraklı" temasıyla hazırlanan ve sıcak bir görselle desteklenen çalışmalar vatandaşların da beğenisini kazandı.

TASARIMLAR BEĞENİ KAZANDI

Bayraklı Belediyesi tarafından hazırlanan yeni tanıtım projesinde; ilçenin tarihsel konumu, İzmir'in yeni ticaret merkezi olması, Bayraklı nüfusundaki çocukların ve gençlerin sosyal yaşamı geliştirme potansiyeli ana tema olarak işlendi. Kalp formunun yatay olarak kullanıldığı tanıtım görselinde Bayraklı'nın "B" harfi ön plana çıkarıldı. İzmir'in parlayan yıldızı Bayraklı'yı simgelemek için ise kalbin içinde, Türk Bayrağımızda yer alan 'yıldız' kullanıldı. Yeni yılla birlikte başlatılan çalışmalar kapsamında ilçedeki tüm bilbordlar ve tanıtım alanları bu tasarımlarla süslendi. Asılan görsellerde "Yeniden İzmirin Kalbi Bayraklı, Dinamizmiyle İzmirin Kalbi Bayraklı, Çocuklarıyla İzmirin Kalbi Bayraklı, Gençleriyle İzmirin Kalbi Bayraklı" sloganları kullanıldı. Başlatılan tanıtım çalışması vatandaşların da beğenisini kazandı.

İZMİR'İN PARLAYAN YILDIZI BAYRAKLI!

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklı, tarihsel olarak İzmir'in ilk yerleşim yeri. Bugün İzmir'den söz ederken, başlangıç noktasını Smyrna yani Bayraklı olarak alıyoruz. Dolayısıyla yeni tanıtım çalışmamızın, geçmişin merkezi olduğu gibi yeni kent merkezi haline de gelen Bayraklı'yı doğru vurguladığını düşünüyoruz. Ticari olarak da İzmir'in gelişmekte olan parlayan yıldızıyız! Çocuklarımızla, gençlerimizle sosyal yaşamın da önde gelen ilçelerinden biriyiz. Kalp aynı zamanda duygu, enerji, başlangıç ve yaşam demek. Bu potansiyelimizi yerel ve ulusal anlamda tanıtma, ilçemizi hak ettiği yere taşıma gayretindeyiz. Sıcak ve samimi bir görselle tanıtım çalışmalarımızı başlattık. Bayraklılıların da paylaşımlarıyla bu çalışmamıza destek olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik içinde, Bayraklımızı daha güzel yerlere taşıyacağımıza eminim" dedi.

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