Bayraklı gençlere emanet!

BAYRAKLI, İZMİR (Bültenler) - Gençleri yerel yönetim sürecine dahil etmek isteyen Bayraklı Belediyesi, belediye bünyesinde ilk kez Gençlik Meclisi kurdu. Projeye dahil olan gençler, ilçe genelindeki eksikleri tespit ederek projelendirecek ve belediyeye sunacak, uygulanabilir projeler belediye tarafından yaşama geçirilecek. Başkan Sandal "Bayraklı çocuklarıyla ve gençleriyle güçlü bir kent. Onların fikirleri ve önerileri bizim için çok önemli. Hayal ettikleri Bayraklı'yı birlikte oluşturacağız" dedi.

GENÇLER YEREL YÖNETİM SÜRECİNE KATILACAK

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Havuz tesislerindeki buluşmaya, yaşları 16 ile 30 arasında değişen 50'nin üzerinde genç katıldı. Yerel yönetim sürecine doğrudan katılacak olan gençler, ilçe ile ilgili fikirlerini paylaştı. Düzenli aralıklarla toplanacak olan Gençlik Meclisi'nde Bayraklı için projeler hazırlanacak. Gençlerin, uygulanabilir projeleri belediyenin ilgili birimleri tarafından hayata geçirilecek. Bu sayede gençler, karar alma mekanizmalarında da söz sahibi olacak.

"GELECEĞE GENÇLERİN GÖZÜNDEN BAKIYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklı çocuklarıyla ve gençleriyle güçlü bir kent. Onların fikirleri ve önerileri bizim için çok önemli. Hayal ettikleri Bayraklı'yı birlikte oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Daha önce Çocuk Meclisimizi kurmuştuk. Şimdi de Gençlik Meclisimizle, gençlerimizi karar mekanizmalarına dahil edeceğiz. Çünkü biz geleceğe gençlerin gözünden bakıyoruz. Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Bayraklı'da artık söz, yetki ve karar gençlerde! Bu projenin, tüm yerel yönetimlere örnek olacağını düşünüyorum" dedi.

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