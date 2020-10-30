Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor - İZMİR
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Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor - İZMİR

30.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:00

Emrah apartmanındaki arama çalışmasından görüntüler Ekiplerin çalışmalarından detaylar Ses dinlemesi yapılması Yakınlarını bekleyenler Çıkarılan cenazeler İZMİR - Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor.

Emrah apartmanındaki arama çalışmasından görüntüler

Ekiplerin çalışmalarından detaylar

Ses dinlemesi yapılması

Yakınlarını bekleyenler

Çıkarılan cenazeler İZMİR - Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor.

Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor - İZMİR
Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor - İZMİR
Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor - İZMİR
Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor - İZMİR

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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