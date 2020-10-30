Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor - İZMİR
30.10.2020 20:55 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:00
Emrah apartmanındaki arama çalışmasından görüntüler Ekiplerin çalışmalarından detaylar Ses dinlemesi yapılması Yakınlarını bekleyenler Çıkarılan cenazeler İZMİR - Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor.
Emrah apartmanındaki arama çalışmasından görüntüler
Ekiplerin çalışmalarından detaylar
Ses dinlemesi yapılması
Yakınlarını bekleyenler
Çıkarılan cenazeler İZMİR - Bayraklı'daki Emrah apartmanındaki arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan