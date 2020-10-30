Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor
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Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor

30.10.2020 22:40 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:44

Ekiplerin çalışmasından görüntüler Arama köpeğinin enkazda çalışma yapması Vatandaşların bekleyişi Enkazdaki eşyalar İZMİR - Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çalışmasından görüntüler

Arama köpeğinin enkazda çalışma yapması

Vatandaşların bekleyişi

Enkazdaki eşyalar

İZMİR - Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor.

Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor
Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor
Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor
Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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