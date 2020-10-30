Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor
30.10.2020 22:40 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:44
Ekiplerin çalışmasından görüntüler Arama köpeğinin enkazda çalışma yapması Vatandaşların bekleyişi Enkazdaki eşyalar İZMİR - Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin çalışmasından görüntüler
Arama köpeğinin enkazda çalışma yapması
Vatandaşların bekleyişi
Enkazdaki eşyalar
İZMİR - Bayraklı'daki Emrah apartmanında köpeklerle arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan