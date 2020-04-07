Bayraklı'daki çağrı merkezi talepleri anında karşılıyor
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Bayraklı'daki çağrı merkezi talepleri anında karşılıyor

Korona virüsü salgını nedeniyle ilk günden itibaren aldığı önlemleri hızla hayata geçiren Bayraklı Belediyesi, kurduğu çağrı merkeziyle gece-gündüz demeden vatandaşların taleplerine cevap veriyor.

07.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:58
Bayraklı'daki çağrı merkezi talepleri anında karşılıyor

Korona virüsü salgını nedeniyle ilk günden itibaren aldığı önlemleri hızla hayata geçiren Bayraklı Belediyesi, kurduğu çağrı merkeziyle gece-gündüz demeden vatandaşların taleplerine cevap veriyor. Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını not alıp ilgili birimlere ileten çağrı merkezi, ayrıca sosyal yardım taleplerini yanıtlıyor.

Bayraklı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, oluşturduğu çağrı merkezi ile hafta içi ve hafta sonu 08.30 – 24.00 saatleri arasında vatandaşların taleplerine yanıt veriyor. Bu kapsamda 0 232 477 20 00 telefon numarasıyla ulaşılabilen merkezi, 2 haftada 4 bin 916 vatandaş arayarak yardım istedi. Çağrı merkezi personeli, vatandaşların ihtiyaçlarını not alıp, ilgili birimlere yönlendirdi.

Çağrı merkezini bugüne kadar arayanların veya Whatsapp ya da internet yoluyla ulaşanların 4 bin 17'si sosyal yardım, 343'ü 65 yaş üstü alışveriş ihtiyacı, 130'u çeşitli belediye hizmetleri için talepte bulundu. Toplamda 4 bin 916 kişinin talep ve istekleri alınarak anında sonuçlandırıldı. Ekipler, belediye ile ilgili konularda vatandaşı bilgilendirirken, farklı kurumlarla ilgili konularda da yönlendirme yaptı. Çağrı merkezine ulaşmak isteyenlerin, 0232 477 20 00 numaralı Whatsapp hattı ve iletisim@bayrakli.bel.tr internet adresi üzerinden taleplerini iletebileceği ifade edildi.

Bayraklı'da ilk vakanın açıklanmasıyla belediye olarak gerekli tüm önlemleri hızla aldıklarını ve dezenfeksiyon seferberliğiyle halk sağlığı için gece-gündüz çalıştıklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Tüm ekiplerimiz görevlerini büyük özveriyle yapıyor. Elimizden geldiğince fazla vatandaşımıza ulaşarak, taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın alışverişlerini, sosyal yardım ihtiyacı olan vatandaşlarımızın taleplerini ve diğer birimlerimizle ilgili gelen tüm telefonlara arkadaşlarımız yanıt veriyor. Bu süreçte her zaman dayanışma içinde olacağız ve bu zorlu süreci atlatacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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