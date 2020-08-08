Bayraklı'da Zabıta Haftası kutlandı Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Başkan Sandal, "Zabıta ekiplerimizin faaliyetlerinden, çalışmalarından gayet memnunuz. Zabıta Haftanız kutlu olsun. Unutmayın ki; biz bir aileyiz ve hep beraber var oluruz" dedi.

Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Başkan Serdar Sandal'ı çiçeklerle karşıladı. Günün anısına personele karanfil ve hediye çantaları takdim eden Başkan Sandal, hizmetlerinden dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti. Başkan Sandal, "Zabıta ekiplerimizin faaliyetlerinden, çalışmalarından gayet memnunuz. İnanıyorum ki; çalışmalarınız daha sağlıklı, daha iyi ve nitelikli hale gelecektir. Bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum. Zabıta arkadaşlarımızın olması gerektiği nokta dışında bir de kurumun sorumluluğu olmalı ve işini iyi yapan arkadaşlar ödüllendirilmeli. Çalışan arkadaşlarımızın iş dışındaki temel sorunları nelerdir konusuna henüz gelemedik. Bunu şöyle değerlendirmenizi istiyorum; doktorsunuz ve elinizde acile gelmiş bir hasta var. Hayatta kalması için önce kalbini çalıştırmayı düşünüyorsunuz. Sonra beyin fonksiyonlarına, organlarına, daha sonra da kırık çıkık varsa onlara bakıyorsunuz. Bundan sonraki süreçte tek tek müdürlüklerimizi ziyaret edeceğiz. Dertleri birebir dinleyeceğiz. Unutmayın ki; biz bir aileyiz ve hep beraber var oluruz. Bir ağaç sadece gövdesi ve kökleriyle var olmaz. Dalları ve yapraklarıyla bütünüyle birdir. Bu anlamda görevlerinizde hepinize başarılar diliyorum. Bayraklılı yurttaşlarımız adına verdiğiniz emeklerden dolayı, tarafsız, adil, kimseyi ötekileştirmeden, kamu görevini layıkıyla yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Zabıta Haftanızı kutluyorum" diye konuştu - İZMİR

Kaynak: İHA