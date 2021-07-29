Bayraklı'da yüzme seferberliği
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Bayraklı'da yüzme seferberliği

Bayraklı'da yüzme seferberliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

"Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla yola çıkarak yıllardır binlerce çocuğa yüzmeyi öğreten Bayraklı Belediyesinin yüzme kursu başladı.

"Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla yola çıkarak yıllardır binlerce çocuğa yüzmeyi öğreten Bayraklı Belediyesinin yüzme kursu başladı. Alanında uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde havuzda buluşan çocuklar, hem eğleniyor hem öğreniyor.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yaz spor okulları kapsamındaki yüzme kursu Bayraklılı çocukları bir araya getiriyor. Pandemi kuralları çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında başlatılan kurslar, ilçenin her mahallesinden yoğun ilgi görüyor. 1,5 ay sürecek kurs boyunca uzman eğitmenler, yaz tatili boyunca çocuklara yüzme dersi verecek. Bayraklı sahilindeki yüzme havuzunda 5-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen yüzme kursu, haftanın iki günü bir saat eğitim olarak gerçekleştirilecek.

Spora destekler sürecek

'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı' vizyonu doğrultusunda çocuklara ve gençlere yönelik aktivitelere önem verdiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yüzmek isteyen çocukları Bayraklı havuzuna davet etti. Sandal, Bayraklı'da sporun her alanına desteklerin süreceğini kaydetti.

Kayıt için ne isteniyor?

Kayıtlar, Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde yapılıyor. Kayıt için HES kodu, bir adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi isteniyor. Cumartesi 10.00-18.00 saatleri arasında kadınlar, pazar günü 10.00-18.00 saatleri arasında ise aileler (Anne, baba, 10 yaş altı çocuklar) havuzdan faydalanabiliyor. Detaylı bilgiye 0232 371 23 00 telefon numarasından ulaşılabiliyor. - İZMİR

Bayraklı'da yüzme seferberliği
Bayraklı'da yüzme seferberliği
Bayraklı'da yüzme seferberliği
Bayraklı'da yüzme seferberliği
Bayraklı'da yüzme seferberliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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