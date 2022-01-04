Bayraklı'da yüzler 2022'de gülecek

BAYRAKLI, İZMİR (Bültenler) - Son bir yıl içinde, ihtiyaç sahibi 76 bin 485 haneye gıda kolisi, 21 bin kişiye hijyen seti dağıtıldı. Yeni yılın ilk günlerinde 200'ün üzerinde haneye de kömür yardımı yapıldı. Başkan Sandal " Bayraklı'da hiç kimse yatağa aç girmeyecek! Sosyal yardımlarımızla 2022'de de ailelerin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi.

20 BİN AİLEYE SÜREKLİ DESTEK

Deprem ve sel felaketleri ile pandeminin yaralarını birlik ve dayanışmayla aşmaya çalışan Bayraklı Belediyesi, ailelere yönelik sosyal yardım hizmetlerine de ağırlık verdi. "Bayraklı'da Kimse Yatağa Aç Girmeyecek" sloganıyla hareket eden ekipler, başta deprem bölgeleri olmak üzere bir yıl içinde 76 bin 485 haneye gıda kolisi dağıttı. Bu süreçte 21 bin kişiye de hijyen seti dağıtıldı. İhtiyaç sahibi 2 binin üzerinde Bayraklılıya giyecek ve ev eşyası desteğinde bulunuldu. Fazla Gıda Derneği ile yapılan iş birliği kapsamında 125 bin adet gıda ürünü ilçe sakinlerine ulaştırıldı.83 öğrenciye yaklaşık 150 bin liralık burs desteğinde bulunuldu. 8 bin çocuğa kırtasiye seti ve okul çantası dağıtıldı. Pandemi ve deprem sürecinde 30 bin aileye yardımda bulunuldu. Şu an sürekli yardım sağlanan aile sayısı ise 20 bine çıkarıldı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KÖMÜR DESTEĞİ

Son bir yılda 660 engelli vatandaşın hastaneye veya kamu kurumlarına ulaşımı için destekte bulunan ekipler, 75 engelli vatandaşa da düzenli olarak her gün 3 çeşit yemek ulaştırdı. Kış soğuklarının kendini hissettirmesiyle birlikte, yeni yılın ilk günlerinde 200'ün üzerinde haneye de kömür yardımında bulunulurken bu sayının artacağı ifade edildi. Sosyal yardımların 2022'de de hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

"BAYRAKLI'DA KİMSE YATAĞA AÇ GİRMİYOR"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Biz yola çıkarken 'Bayraklı'da kimse yatağa aç girmeyecek' dedik ve bu sözümüzü tuttuk. Ortaya koyduğumuz sosyal yardımlaşma ve dayanışma örnekleriyle Bayraklı'daki her haneye, her aileye dokunduk ve yanlarında olmaya devam ediyoruz. İsrafı önleyip, ilçemizde iyiliği büyütüyoruz. Tüm ihtiyaç sahiplerine imkanlarımız dahilinde destek oluyoruz. Çocukların mutlu, gençlerin umutlu, büyüklerimizin de huzurlu olduğu bir Bayraklı'yı hep birlikte, dayanışma içinde inşa ediyoruz. Büyük bir aile olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.

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