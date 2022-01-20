Bayraklı'da 'yol' seferberliği!

Bayraklı Belediyesi, ilçe genelinde sürdürülen ve büyük önem taşıyan altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yol ve kaldırımların onarımı için seferberlik başlattı!

BAYRAKLI, İZMİR (Bültenler) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU ve GDZ Elektrik tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Sandal "Vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak ve daha modern bir Bayraklı yaratmak için sürdürülen altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Eş zamanlı olarak yollarımızı da onarmaya başladık" dedi.

BAYRAKLI'NIN ALTYAPI SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; İZSU'nun ilçe genelindeki 25 kilometrelik Kanal Ayrıştırma, İçme Suyu, Kanal Bakım Onarım Projesi ile GDZ Elektrik'in 21 kilometrelik alanı kapsayan Elektrik Hatlarının Yeraltına Alınması çalışmalarından kaynaklı olarak bozulan cadde ve sokakların onarımı için yoğun çalışma başlattı. Özellikle yağışlı havalarda vatandaşlardan gelen şikayetleri de dikkate alan ekipler, ilçe için 'hayati ' önem taşıyan altyapı çalışmalarında sona gelindiğini, parke taşı serimlerinin ve asfaltlama çalışmalarının da başladığını müjdeledi. Bayraklı Belediyesi de kendi sorumluluk alanı içerisinde kalan noktalarda parke taşı onarımlarını hızlandırdı.

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİLER

Başkan Serdar Sandal ve İBB Altyapı Çalışmaları Denetim Şube Müdürü Tarkan Akçay da çalışma yapılan sokakları birlikte gezerek incelemelerde bulundu. Cadde ve sokaklardaki onarım çalışmalarının; Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekiplerince kısa sürede tamamlanacağı, bu sayede vatandaşların yaşadığı yol ve kaldırım sorununa da son verileceği belirtildi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜRLER"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak ve daha modern bir Bayraklı yaratmak istiyoruz. Bu nedenle İZSU'nun ve Büyükşehir Belediyemizin sürdürdüğü altyapı çalışmaları son derece önemli. Elektrik direklerinin yer altına alınması da hem güvenlik hem de estetik açısından ilçemize değer katacak. Bu hayati çalışmalar yapılırken, bozulan cadde ve sokakları da eş zamanlı olarak onarmaya başladık. Kısa sürede elbirliği ile bitireceğiz. Çalışmalar süresince anlayış gösteren tüm vatandaşlarımız adına, başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve İZSU ekipleri olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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