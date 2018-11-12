Bayraklı'da Yılın En İyi Karikatürleri Belli Oldu

Yarışmada, Batıkan Özev birinciliği elde ederken, Hamit Gış ikinci, Önder Önerbay ise üçüncü oldu.

Bayraklı Belediyesi 4'üncü Ulusal Karikatür yarışmasına ilgi yine yoğun oldu. Konusu "Ekonomi ve geçim sıkıntısı" olarak belirlenen yarışmaya 212 çizer 320 eserle katıldı. İzmir Karikatürcüler Platformu Başkanı Mustafa Yıldız ile karikatüristler Eray Özbek, Bayram Bağcı, Deniz Dokgöz, Hüseyin Esen ve Özge Ulu'dan oluşan jüri elemeleri gerçekleştirdi.

Değerlendirme sonucunda Batıkan Özev'in karikatürü birinci seçilirken; Hamit Gış ikinci, Önder Önerbay ise üçüncülüğü elde etti. Mansiyonda birinci Erdoğan Oruç, ikinci Orhan Öztürk, üçüncü Miray Melis Oto oldu. 18 yaş altı teşvik ödüllerinde de birinci İrem Eroğlu, ikinci Halil Efe Karaoğlu, üçüncü Tuna Erkan oldu.

"YARIŞMAMIZ MARKALAŞTI"

Bayraklı Belediyesi karikatür yarışmasının giderek markalaştığına dikkat çeken

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bu yıl da karikatür yarışmamıza ilgili fazla oldu. İlerleyen günlerde güzel bir törenle karikatüristlerimizle bir araya geleceğiz. Tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.