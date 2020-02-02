Bayraklı'da yarıyıl tatili dolu dolu geçti

02.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:05

Bayraklı Belediyesi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Verimli zaman geçirerek eğlenen ve sosyalleşen çocuklar bol bol dans etti, müzikler eşliğinde şarkılar söyleyip oyunlar oynadı.



Bayraklı Belediyesi yarıyıl tatilinde öğrencileri unutmadı. Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda yüzlerce çocuk kültür merkezlerinde düzenlenen aktivitelerde bir araya geldi. Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde tiyatro oyunuyla başlayan etkinlikler kapsamında Onur Mahallesi Atatürk Açık Hava Tiyatrosu ve Kültür Merkezinde de halat çekme, çuval yarışları gibi eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Yüz boyama etkinliği ile çocukların gönüllerince şarkılar söyleyip, dans ettikleri programlara Bayraklı'nın tüm mahallelerinden yüzlerce çocuk katıldı.



Çocuklardan resim sergisi



75'inci yıl Kültür Merkezinde tatil boyunca resimler yapan, Hacivat-Karagöz figürlerinden kukla ve karton kutulardan sahne yapmayı öğrenen çocuklar etkinlik sonunda sergi açtı. Ailelerin yoğun ilgiyle gerçekleşen resim ve kukla sergisinde miniklerin heyecanı görülmeye değerdi.



Çocuk filmleri şenliği



Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Çocuk filmleri şenliği' kapsamında ise; 'Kral Şakir' ile 'Bizim köyün şarkısı' adlı sinema film gösterimleri yoğun katılımla gerçekleşti. İhsan Alyanak Kültür Merkezindeki etkinlikte çocuklar hoşça vakit geçirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA