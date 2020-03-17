Bayraklı'da, virüs fırsatçılarına geçit yok Koronavirüs tehdidine karşı geçtiğimiz günlerde temizlik seferberliği başlatan Bayraklı Belediyesi, "virüs fırsatçılarına" geçit vermiyor.

Zabıta ekipleri, özellikle gıda ve hijyen malzemeleri satan iş yerlerini denetleyerek, fahiş fiyat uygulayanları uyarıyor. Belediye ekipleri ayrıca, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde broşür dağıtarak, virüsten korunmanın yollarını anlatıyor.

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs tehdidi karşısında önlemlerini artıran Bayraklı Belediyesi, ilk etapta 30 kişilik bir ekip kurarak temizlik seferberliği başlattı. Ekipler, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ve BAYSEM'in yanı sıra cami, kilise ve cemevi gibi tüm ibadethaneler, spor tesisleri ile çocuk parklarını dezenfektan malzemelerle tek tek temizledi. Hafta sonu da devam eden çalışmalarda, çöp konteynerleri, mazgallar ve parklardaki banklar da elden geçirildi.

Fahiş fiyata uyarı

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, talebin arttığı ürünlerde fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Virüs tehdidi nedeniyle, özellikle hijyen malzemeleri, kolonya, maske, makarna, un, kuru bakliyat gibi gıdalara yönelik talep artışı yaşanması üzerine harekete geçen ekipler, gıda ve temizlik ürünleri satan iş yerleri ve eczaneleri denetledi. Denetimlerde, yüksek fiyat artışı yapan iş yerleri, cezai işlem uygulanması amacıyla Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

Vatandaşa broşür dağıtıldı

Koronavirüs riskine yönelik vatandaşın bilinçlendirilmesi için de çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi, 10 bin broşür bastırdı. Alınması gereken önlemlerin bulunduğu broşür, özellikle vatandaşların yoğun olduğu noktalarda dağıtıldı. Merkezi yerlerde ise, afiş ve billboardlar yoluyla korunma yöntemleri anlatıldı.

Kaynak: Bültenler