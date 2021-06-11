Bayraklı'da toplu iş sözleşmesi eylemi
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Bayraklı'da toplu iş sözleşmesi eylemi

Bayraklı'da toplu iş sözleşmesi eylemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayraklı Belediyesi şirketi olan Bayraklı A.Ş. bünyesindeki işçiler, imzalanan toplu iş sözleşmesinin yerine getirilmediği gerekçesiyle şirket önünde eylem düzenledi.

Bayraklı Belediyesi şirketi olan Bayraklı A.Ş. bünyesindeki işçiler, imzalanan toplu iş sözleşmesinin yerine getirilmediği gerekçesiyle şirket önünde eylem düzenledi.

Bayraklı Belediyesi şirketlerinden Bayraklı A.Ş.'de çalışan işçiler, şirket binası önünde eylem düzenledi. Sendika ile şirket arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yerine getirilmediğini öne süren işçiler, şirket yönetimi aleyhine sloganlar attı.

İşçiler adına basın açıklaması yapan Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Sekreteri Muhsin Akıcı, "Yaklaşık 2 aydır Bayraklı Belediyesinde çalışan üyelerimizin yaşadığı, başta iş yeri değişikliklerinde yaşanan hukuksuz uygulamalar, çeşitli vasıflarda çalışan üyelerimizin vasıflarının hala verilmemiş olması, toplu sözleşme ile kazanılan pirim haklarımızın geriye dönük kısmının hala ödenmemiş olması, izin kullanırken ya da izin ücretimizi talep ederken yaşanan sıkıntılar, bununla birlikte terfi bekleyen işçilerimizin terfileri ile ilgili çalışmaların savsatılması, kadın üyelerimizin çalıştıkları iş kodları dışında işlerde çalıştırılmaya zorlanması, sendika temsilcilerine sendika yöneticilerine ve üyelerimize yönelik tehdit ve hakaretlere işçilerin iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında aldığı iş kıyafetlerinin eksik verilmesi gibi bir çok konuda sıkıntılar yaşanmaktadır" dedi.

Sorunların çözülmesi için tüm diyalog yollarının tükendiğini ifade eden Akıcı, "Bu sorunlar çözülememiştir. Sorunlarımıza çözüm için örgütlü gücümüzü kullanmaktan başkaca bir yol bırakılmamıştır" diyerek sorunlar çözülmediği takdirde içinde grevin de olduğu tedbirler alabileceklerini kaydetti.

Basın açıklamasının ardından slogan atan işçiler, olaysız dağıldı. - İZMİR

Bayraklı'da toplu iş sözleşmesi eylemi
Bayraklı'da toplu iş sözleşmesi eylemi
Bayraklı'da toplu iş sözleşmesi eylemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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