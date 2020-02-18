Bayraklı'da tasarruf eğitimi

18.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:10

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, su ve elektrik israfını önlemenin yolları anlatıldı.



Bayraklı Belediyesi ve İzmir Kent Konseyi Çevre Sağlık Birimi, iş birliği yaparak bir eğitim semineri düzenledi. Bayraklı Belediyesi 75'inci Yıl Kültür Merkezindeki 'Enerji ve Su Tasarrufu' başlıklı eğitim semineri, ilçe sakinlerinden büyük ilgi gördü. Seminerde, su ve elektrik israfını önlemenin yolları anlatıldı.



İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu Eğitmeni İsmail Hakkı Cengiz, enerji tasarrufunun dünyanın geleceği için hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu tür eğitimlerle yetişkinlerin çevre bilinciyle donanmasını amaçlıyoruz; çünkü yerküreyi başka türlü koruyamayız. Çocuklarımıza yaşanılacak bir dünya bırakmak istiyorsak; geleceğimiz için israfı önlemek, tasarrufu düşünmek ve tasarruf etmek zorundayız. Kullandığımız elektriğin, suyun kıymetini iyi bilmeliyiz. İhtiyacımız olmadığı halde açık bıraktığımız elektrik ve suya bugün dikkat etmezsek, ihtiyaç duyduğumuzda sahip olamayabiliriz. Aynı zamanda çevre bilincini göz önüne almalıyız. Mümkün olduğunda fidan dikmeli, ağaçlandırma yapmalı ve yeşil alanlarımızı artırmalı, bu alanları korumalıyız. Sahip olduklarımızı hiç bitmeyeceklermiş gibi kullanamayız. İsrafın önüne geçip, tasarruflu kullanımla tanışmalıyız; çünkü hayatımızın devamlılığı elektrik ve özellikle suyun tasarruflu kullanımı ile korunmasından geçiyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA