Bayraklı'da şiddet mağduru kadınlara el uzatılıyor

25.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:53

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, kadın sığınma evi ve danışma merkezi ile şiddet mağduru kadınlara el uzatırken, belediye bünyesindeki kadın ve aile danışma merkezinde 504 kişiye psikolojik destekte bulunuldu.



İzmir'de kadın sığınma evine sahip tek ilçe olan Bayraklı Belediyesi, 2019 yılında 67 kadına barınma hizmeti sundu. Kadına yönelik şiddet ve aile içi iletişim gibi konularda sorun yaşayan vatandaşlara destek olan Bayraklı Belediyesi, kadın sığınma eviyle şiddete uğrayan kadınlara, çocuklarıyla birlikte sıcak bir yuva sundu. İzmir genelindeki 3 kadın sığınma evinden birine sahip Bayraklı Belediyesi, bu yıl 67 kadın, 22 çocuğa barınma hizmeti verdi. Merkezde ağırlanan şiddet mağduru kadınlara ayrıca toplam 35 bin lira destekte bulunuldu. Merkezde, kadınlara psikolojik ve sosyal destek sağlanırken; ayrıca hem kendilerinin hem de çocuklarının sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılandığı ifade edildi. Kadın ve Aile Danışma Merkezinde bu yıl 2 bin 319 kişinin başvurduğu merkezde; aile içi iletişim, evlilik, çocuk gelişimi gibi konularda danışmanlık hizmeti verildi. 504 kişiye de psikolojik destek sunuldu.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet gören kadınların mücadelesine ortak olduklarını ifade etti. Sandal, "Onlara çözüm yollarını gösteriyoruz. İzmir metropol ilçeleri arasında kadın sığınma evine sahip tek belediyeyiz. Bizimle birlikte İzmir Büyükşehir ve metropol dışından Ödemiş Belediyelerinde sığınma evi var. Bayraklı Belediyesi olarak hem kadın sığınma evimiz hem de Kadın ve Aile Danışma Merkezimiz ile şiddete uğrayan tüm kadınlarımızın yanlarında olacağız ve sorunlarının çözümü için destek vermeye devam edeceğiz" dedi.



Nasıl başvuruluyor?



Bayraklı Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezinin ücretsiz hizmetinden yararlanmak isteyenlerin, Org. Nafiz Gürman Kültür Merkezinin 02323670077 numaralı telefonunu arayarak randevu alabileceklerini duyurdu. Sığınma merkezinden ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yönlendirilen kadınlar yararlanabildiği, sığınma evlerinde yasal olarak 6 ay barınma hizmeti verilebildiği, mağdur kadınların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bu sürenin uzatılabildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA