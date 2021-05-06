Bayraklı'da Ramazan ayı dayanışması sürüyor
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Bayraklı'da Ramazan ayı dayanışması sürüyor

Bayraklı'da Ramazan ayı dayanışması sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi; birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı dolayısıyla 24 mahallede günlük 500 kişiye iftar yemeği paketleri dağıtımını sürdürüyor.

Bayraklı Belediyesi; birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı dolayısıyla 24 mahallede günlük 500 kişiye iftar yemeği paketleri dağıtımını sürdürüyor. İlçe sakinlerinin adreslerine tek tek giden ekipler, toplamda 10 bin kişiye ulaşacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçedeki bu dayanışma kültürünün büyüyeceğini ve Türkiye'ye örnek olacağını belirterek herkese hayırlı Ramazan ayları diledi.

Pandemi, deprem, sel, fırtına gibi tüm felaketlere rağmen Bayraklı'da bir yandan yatırımlarını sürdüren diğer yandan da ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olan Bayraklı Belediyesi, Ramazan ayında da ilk günden itibaren ilçe sakinlerine iftar menüsü dağıtıyor. Salgın tedbirleri kapsamında başlayan tam kapanma sürecinde de vatandaşları ziyaret eden ekipler, hem ihtiyaçlarını soruyor hem de iftar yemeği menülerini ulaştırıyor. 3 çeşit yemekten oluşan iftar paketinde; etli ana yemek, pilav ya da makarna, salata, ekmek, hurma ve tatlı yer alıyor. Ramazan ayı boyunca devam edecek uygulama kapsamında her gün ortalama 500 kişiye ulaşan ekipler, toplamda 10 bin kişilik iftar paketi dağıtacak. Öte yandan ihtiyaç sahibi aileleri titizlikle belirleyerek bu zor günlerde kimseyi incitmeden, kırmadan yardımlarını sürdüren belediye, dar gelirli ailelere de ayrıca erzak kolileri dağıtıyor.

Dayanışmamız örnek olacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ramazan ayı dayanışmanın, huzurun, bereketin simgesidir. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerimize Ramazan ayının ilk gününden itibaren iftarlık yemek menüleri ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Diliyoruz ki; Bayraklı'daki bu dayanışma ve kardeşlik ağı büyüyecek ve tüm Türkiye'ye örnek olacak" dedi. - İZMİR

Bayraklı'da Ramazan ayı dayanışması sürüyor
Bayraklı'da Ramazan ayı dayanışması sürüyor
Bayraklı'da Ramazan ayı dayanışması sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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