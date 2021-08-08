Bayraklı'da pazarcılara terazi ayarı denetimi

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde kullanılan ölçü cihazlarının denetimlerini yapıyor.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde kullanılan ölçü cihazlarının denetimlerini yapıyor. Eksik veya fazla ölçümü engelleyerek satıcı ve müşterilerin zarar görmesinin önüne geçmek isteyen ekipler, tüm cihazların yasalara uygunluğunu ve teknik durumunu kontrol ediyor.

Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamında ölçü ayar memuru ve zabıta personeli ile birlikte açık ve kapalı pazar yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler; ölçü aletlerinin mühürlerini, doğru tartıp tartmadığını, yasalara uygun cihazlar olup olmadığını kontrol ediyor. Bayraklı sınırları içindeki pazar yerlerinde devam eden uygulamada mühürsüz ve damgası bulunmayan ya da kalibrasyonu doğru olmadığı için yanlış tartan teraziler ile üzerinde bakanlık onayı olmayan kaçak teraziler denetleniyor. Sorun görülen cihazların sahipleri uyarılırken, sorunun düzeltilmesi isteniyor.

Kontroller sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Satıcı ve alıcıların kanuna uygun, doğru bir şekilde ölçüm yapan tartılarla alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Ekiplerimiz, olası sorunların önüne geçmek için pazar yerlerinde ölçü ve ayar kanunu kapsamında kontrollerini sürdürecek" diye belirtti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı