Bayraklı'da metruk binalar yıkılıyor
Haberler » Güncel » Bayraklı'da metruk binalar yıkılıyor - Haber

Bayraklı'da metruk binalar yıkılıyor

Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da belirlenen terk edilmiş haldeki metruk yapıların yıkımına devam ediliyor.

19.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:01
Bayraklı'da metruk binalar yıkılıyor

Farklı mahallelerde mülk sahiplerine uyarılarda bulunan ekipler, görüntü kirliliği oluşturan yapıların kaldırılması için çalışma başlattı.

Belediyesi'nin uyarıda bulunduğu vatandaşlara ait metruk yapılar Turan Mahallesi'nde yıkılıyor. Daha önce Fuat Edip Baksı, ve Adalet gibi farklı mahallelerde de uygulanan işlem önümüzdeki günlerde Mansuroğlu Mahallesi'nde sürecek. Yetkililer, Bayraklı'nın ihtiyaç duyulan mahallelerinde güvenlik tehlikesi oluşturan binaların mevzuata uygun şekilde yıkımını sağlamak için çalışmalara devam edileceğini vurguladı. Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk haldeki yapıların zaman zaman uyuşturucu madde kullanan gençlerin mekanı haline geldiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Birimlerimize bildirin…

Bayraklı'da tehlike arz eden yapıların ilçenin görünümünü bozmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yurttaşlarımız çevrelerindeki bu tarz yapıları ilgili birimlerimize bildirebilir. Gerekli yazışmaları tamamladıktan sonra biz de uygulamaya başlarız" dedi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler