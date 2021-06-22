Bayraklı'da kurban satış yerleri kura ile belirlendi

Bayraklı Belediyesi, Doğançay'daki kurban satış yerlerini kura ile belirledi.

Bayraklı Belediyesi, Doğançay'daki kurban satış yerlerini kura ile belirledi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın göreve gelmesiyle birlikte başlayan uygulama kapsamında zabıta ekipleri denetleyici olurken, satıcıların çadırları hakkaniyetle, şeffaf ve adil şekilde teslim edildi.

Bayraklı Belediyesi, son 2 yılda olduğu gibi bu yıl da Doğançay Mahallesi'ndeki kurban satış yerlerini kura ile belirledi. Kura sisteminden memnuniyet duyan satıcılar kura için tüm işlemleri kendi yaparken, zabıta ekipleri gözlemci oldu. Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 54'i büyükbaş, 29'u küçükbaş olmak üzere 83 kurban satış çadırının yeri belli oldu. Kura çekimine Bayraklı Belediyesi Zabıta Müdürü Erdem Uslu'nun yanı sıra Bayraklı Müftüsü İbrahim Türedioğlu, Bayraklı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Erdoğrul da katıldı. Müftü Türedioğlu, satıcılara kurbanlıkların yaşlarına, nakil işlemlerine, rahat bir ortamda bulunmalarına dikkat etmelerini istedi. Tarım ve Orman Müdürü Erdoğrul ise, hayvanların küpeleri, pasaportları, nakil ve veterinerlik sağlık belgelerinin eksik olmaması uyarısında bulunurken, pandemi sürecinde alınan tüm tedbirlere ve kurallara da mutlaka uyulması gerektiğini söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri, salgın dolayısıyla satış alanında her türlü tedbiri alıyor. Önceki yıllarda satıcıların sabit tuvalet ve duş taleplerini tamamlayan belediye ekipleri, bu yıl da yolları ve çadırların çatı aralıklarını genişletti. Yetkililer, su ve elektrik ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için de satıcılardan ihtiyaç olmayan durumlarda kullanımlarına dikkat etmelerini istedi. Öte yandan Bayraklı Belediyesi Fen İşleri, Zabıta, Veteriner, Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekipler 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı süresi boyunca da alanda görev yapacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı