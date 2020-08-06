Bayraklı'da kentsel dönüşümde yol haritası belirlendi
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Bayraklı'da kentsel dönüşümde yol haritası belirlendi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında taslak çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Bayraklı'da kentsel dönüşümde yol haritası belirlendi
06.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 06.08.2020 10:26

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerini kapsayan 60 hektarlık kentsel dönüşüm alanında taslak çalışmanın tamamlandığını söyledi. Düzenlenen toplantıda önceliğin vatandaş olduğunu vurgulayan Sandal, "Yol haritamızı belirledik. Bu doğrultuda harekete geçeceğiz. En kısa zamanda mahallelerimizde toplantılar yapacağız. Vatandaşın 'evet' demediği hiçbir işi yapmayacağız. Önceliğimiz vatandaş" diye konuştu.

Bayraklı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen kentsel dönüşüm toplantısına Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yanı sıra Meclis İmar Komisyonu üyeleri, meclis üyeleri ve ilgili bürokratlar katıldı. Başkan Sandal, ilçenin en temel sorunlarından kentsel dönüşümle ilgili önemli bir adım atıldığını ve artık harekete geçileceğini söyledi.

Kentsel dönüşümü siyaseten değil, vatandaşların talepleri doğrultusunda yaptıklarını belirten Başkan Sandal, "Vatandaşların haklarını korumak bizim asli görevimiz. Tüm planlamalarımızı yaparken önceliğimiz her zaman vatandaş. Önce yoksul insanların; evine ekmek götüremeyen, çocuğunu okutamayan ailelerin sorunlarını düşüneceğiz. Meselenin odağına öncelikle vatandaşı, sonra bu işi yapan müteahhit firmaları koyacağız. Buradaki dengeleri hep birlikte kurmalıyız. Vatandaşın ne talep ettiğini doğru duymalıyız. Yani 3 katlı binası olan bir insanın evini alıp, 1 kat deniz manzaralı ev verip; cebinde evine ekmek götürecek parası yokken 100 bin lira da para istemek doğru değil. Biz vatandaşın formülünü bulacağız ve 'evet' dediğini yapacağız" diye konuştu.

"Mahalle toplantılarına başlanacak"

Geçmişte yapılan uygulamanın başarılı olamamasının çeşitli gerekçelerinin olduğunu ifade eden Başkan Sandal, şöyle devam etti: "Önceki dönemde Büyükşehir Belediyesi proje oluşturmuş şimdi şartlar, koşullar, mevzuat değişmiş. Biz de incelerken bazı aksaklıklar fark etmişiz. Bir düzenleme alanından 33 düzenleme alanına geçmişiz. Büyükşehir'in hazırlattığı projede yer alan dere boyunca devam eden yeşil aksı korumuşuz. Denizle bağlantısını kısmi olarak korumaya çalışmışız. Ufak tefek teknik aksaklıkları da giderdikten sonra daha belirgin bir proje ortaya çıkmış olacak. Tepe bir kooperatif ve altta da 33 tane alt kooperatifle bu sorunu çözmek istiyoruz. Bir plan revizyonu yapıyoruz. Müteahhitin işi yarıda bırakması durumunda doğacak sorunda belediye olarak projenin teminatı olacağız. Bugünden itibaren kentsel dönüşümde startı daha somut verilerle veriyoruz. Pandemi olmasaydı şimdiye kadar toplantılara başlayacaktık ancak kısa sürede mahallelerimizde düzenleyeceğimiz kentsel dönüşüm toplantılarına bizzat kendim gideceğim. Oradan alacağımız olumlu sonuçlarla da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'e gideceğiz. Genel anlamda bir memnuniyet sağlayabilirsek, planımızı hayata geçirebiliriz."

"Adalet ve Manavkuyu mahalleleri için yeni çalışma"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin koordinasyonunda yapılan ve mahkeme süreci devam eden Adalet ile Manavkuyu mahallelerini kapsayan eski imar planı revizyonu da yeniden tasarlandı. Yeni çalışmayla düzenleme sahaları küçülürken, eski planın ulaşım dokusuyla uyumlu tasarım geliştirildi. Eleştiri alan itfaiye alanı yeni çalışmada kaldırıldı. Bölgedeki 3,5 olan emsal değer korundu ve inşaat alanlarıyla ilgili değişiklik yapılmadı. Daha önce 16 olarak belirlenen düzenleme saha sayısı artırılarak; yollar, yeşil alanlar ve diğer bölgelerdeki inşaat hakları yeniden ele alındı.

"Zaman kaybetme lüksümüz yok"

Adalet Mahallesinde hukuki sürecin devam ettiğini, bu noktada mahkeme kararının beklenmesine gerek olmadığını vurgulayan Sandal, sözlerini şöyle tamamladı: "Davaların tamamını kazansak da; vatandaş 'hayır' diyorsa, biz bu işi yapmayacağız. Mahkeme kararını beklememize gerek yok. Bölgedeki itfaiye yeri sorununu çözüyoruz. Kat yüksekliği çok abartılmadığı sürece tehdit oluşturmuyor. Hatta farklı alanlar oluşturulmasıyla ilgili avantajlar da oluşturabilir diye düşünüyoruz. Yeni bir plan yapıyoruz ve onun üzerinden gideceğiz. Geçmiş proje ile sıkıntıları doğru tespit edip, gerekli düzenlemeleri yaptığımızda gidip Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüşüp, yeni planı hayata geçireceğiz. Bir kentin meselesini çözerken, doğru neyse, onu yapmak gerekir. Ortak akıl neyse, onu hep beraber yapacağız. Burada komisyonlarımızda oluşan kanaat başkan olarak beni de memnun etmiştir. Geçmişte sorun yaşayan, mağdur olan vatandaşların mağduriyetlerini giderebiliyorsak, meseleyi çözmüş oluyoruz. Bayraklı'nın bütün planlarını yapacağız. Bu problemi kökten çözeceğiz. Buna tahammülümüz yok. Bekleme lüksümüz de yok. Buradan çıkan sonuç: taslak olarak yol haritamız kentsel dönüşümde belirlenmiştir. Artık harekete geçebiliriz. Eksiklikleri de tamamlayıp, çalışmaya başlayacağız." - İZMİR

Kaynak: İHA

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