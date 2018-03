Bayraklı'da "Kadına Şiddete Hayır" Semineri

Bayraklı Belediyesi, Gümüşpala Kütüphanesinde "Kadına şiddete hayır" konulu seminer düzenledi. 7'den 70'e herkesin yararlandığı birer cazibe merkezi haline gelen tam donanımlı kütüphanelerde bir araya gelen vatandaşlar hem sosyalleşiyor hem bilinçleniyor.

İlçenin her mahallesinde bir kütüphane parolasıyla çalışmalarını hızla sürdüren ve mevcut kütüphanelerin teknoloji alt yapılarını baştan aşağı yenileyen Bayraklı Belediyesi, binlerce kişinin uğrak yeri haline gelen merkezlerde seminerler düzenleyerek, çeşitli konularda vatandaşları bilgilendiriyor. Bu kapsamda son olarak Gümüşpala Kütüphanesinde kadınlara yönelik düzenlenen etkinlikte "Kadına şiddete hayır" konusu ele alındı. Polis memuru Barış Demirgüneş tarafından verilen seminerde kadınlara özellikle eşleriyle olan ilişkilerinde maruz kalınan olaylarla ilgili bilgiler aktarıldı. Şiddetin her türlüsünün suç olduğunun altını çizen Demirgüneş, devletin bu konuda çıkardığı kanunlarla kadınların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, sıkıntılı bir durumda 155 polis ihbar hattını aramalarını söyledi.

Her türlü şiddete karşı olduklarını ifade ederek, bu anlamda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ ise "28 semt merkezimiz ve 15 kütüphanemizde yıl içinde sürekli çeşitli konularda seminerler düzenliyoruz. Özellikle sağlık ve sosyal alanlarda gerçekleştirilen seminerlerimize kadınlar ilgi gösteriyor. Seminerler sonrası vatandaşlarımız buradan bilgi edinerek çıkıyor. Belediye olarak toplum polisimizle işbirliği yaptık. Son seminerde kadınlarımız bu konuda haklarını detaylarıyla öğrenme fırsatı buldu. Bizler şiddetin her türlüsüne karşıyız ve desteklerimizle her zaman onların yanındayız" dedi. - İZMİR