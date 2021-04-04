Bayraklı'da kadın hastalıkları semineri

Bayraklı Belediyesi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve İzmir Kent Konseyi iş birliğiyle "Ulusal Kanser Haftası" etkinlikleri kapsamında kadın hastalıkları semineri düzenleyecek.

Bayraklı Belediyesi, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve İzmir Kent Konseyi iş birliğiyle "Ulusal Kanser Haftası" etkinlikleri kapsamında kadın hastalıkları semineri düzenleyecek. İnternet üzerinden gerçekleştirilecek etkinlikte jinekolojik kanserler ve bunlardan korunmanın yolları anlatılacak.

Halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Ulusal Kanser Haftası" etkinlikleri çerçevesinde internet üzerinden jinekolojik kanserler semineri düzenlenecek. Bayraklı Belediyesi'nin katkılarıyla İzmir Kadın Kuruluşları Birliği ve İzmir Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlik, Zoom programı üzerinden gerçekleştirilecek.

Pataloji Uzmanı Prof. Dr. Tülay Canda moderatörlüğündeki seminere; Jinekoloji Onkoloji Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Sefa Kurt ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof Dr. İlknur Bilkay Görken konuşmacı olarak katılacak. 6 Nisan Salı günün gerçekleşecek seminer, saat 14.00'de başlayacak. Bayraklı Belediyesi Ar-Ge ile Kadın ve Aile Müdürlükleri tarafından katkı sağlanan organizasyona isteyen herkes ücretsiz katılabilecek. Seminerde, ergenlikten menopoz dönemine kadar ortaya çıkan kadın hastalıkları ile jinekolojik kanserler hakkında bilgiler aktarılacak.

Semineri takip etmek isteyenler; bilgisayar, telefon veya tabletlere yüklenen Zoom programı üzerinden aşağıda belirtilen toplantı numarası ve şifresiyle etkinliğe katılabilecek: "Zoom Meeting ID : 9850996608673 Passcode : 166481". - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı