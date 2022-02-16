Bayraklı'da israf değil, iyilik büyüdü!

3 yılda, 350 binin üzerinde sebze, meyve, et ve süt ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Belediye tarafından dağıtılan gıda kolisi sayısı da 110 bine yükseldi. Başkan Sandal "Bayraklı'da israfı değil, iyiliği büyütüyoruz" dedi.

DESTEKLER SÜRECEK

Bayraklı Belediyesi, Türkiye'de gıda israfını azaltmak için çalışmalar yürüten Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda AŞ ile imzaladığı protokol sayesinde israfı önledi, iyiliği büyüttü. Dar gelirli ailelere yönelik gıda yardımlarını aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, bu kapsamda, 350 binin üzerinde gıda ürününü ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Dağıtılan meyve, sebze, et ve süt ürünleri vatandaşların da yüzünü güldürdü. Sosyal Yardım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de yerel seçimlerden bu yana dağıtılan yardım kolisi sayısını 110 bine yükseltti. Desteğin süreceği belirtildi.

HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal "Bayraklı'da kimsenin yatağa aç girmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Gıda Kurtarma Derneği ve Fazla Gıda AŞ ile yaptığımız işbirliği sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza düzenli olarak gıda desteğimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz daha çok vatandaşa ulaşmak ve israfı önleyip iyiliği büyütmek! Kimsenin yardıma ihtiyaç duymayacağı bir Bayraklı ve Türkiye hayal ediyoruz. O gün gelene kadar halkımızın yanındayız" dedi.

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