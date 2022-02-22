Bayraklı'da 'Hasta Bakım Kursu' kayıtları başladı

Hafta sonları düzenlenecek kurslara katılanlar sertifika sahibi olacak. Katılımcılara, teorik ve uygulamalı olarak hasta bakımının detayları anlatılacak.

BAŞARILI OLANLARA SERTİFİKA VERİLECEK

Bayraklı Belediyesi, hasta bakımını daha nitelikli hale getirmek ve bu kapsamda istihdama katkı sağlamak adına, 'Hasta Bakım Kursu' düzenledi. Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa açılacak kursta; hastalara basit tıbbi ve sosyal bakım hizmeti verebilecek kişiler yetiştirilecek ve hastaların hem fiziksel hem de ruhsal yetersizliklerinin azaltılması hedeflenecek. Kursta; günlük bakım, hastanın gereksinimleri ve hijyen kuralları, hasta ünitesi ve hasta yatağı ile ilgili uygulamalar, yatak yarası tedavisi ve korunma yolları, sürgü, derece, nabız ve solunum, hastayı rahatlatma teknikleri ve kullanılan araçlar, hasta ve yaşlılarda beslenme, pansumanlar, kanamalar, ilk yardım, suni teneffüs ve kalp masajı gibi çeşitli konular işlenecek. 160 saatlik eğitim sonunda mesleğin gerektirdiği yeterlilikleri kazanan katılımcılara MEB onaylı sertifika verilecek. Katılımcılar bu sertifika ile hastane, huzurevi, bakımevi, rehabilitasyon merkezleri ve evlerde çalışma imkânı bulabilecek.

"BİLİNÇLİ HASTA BAKIMI ÖNEMLİ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Hasta bakımı ne yazık ki toplumumuzun temel sorunlarından biri. Bu konuda profesyonel kişiler yetiştirmek ve bilinçli hasta bakımının önünü açmak istiyoruz. İlgi duyan herkesi kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

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