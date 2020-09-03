Bayraklı'da "hareketli" hafta
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Bayraklı'da "hareketli" hafta

Bayraklı Belediyesi, "Avrupa Hareketlilik Haftası"nda birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Bayraklı'da
03.09.2020 09:44 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:49

16-22 Eylül tarihleri arasında Bayraklı'nın dört bir yanında konserler, söyleşiler, spor karşılaşmaları, atölyeler ve bisiklet sürüş eğitimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca "Otomobilsiz Kent Günü" kapsamında Mustafa Kemal Caddesi 10 saat boyunca trafiğe kapatılacak. Cadde üzerinde çok sayıda sivil toplum örgütü ve amatör spor kulübü stant açarak, faaliyetlerini tanıtacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası, 16 Eylül günü "Pedalla Bayraklı" etkinliği ile başlayacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da katılacağı etkinlikte, yüzlerce katılımcı Osmangazi Hizmet Binası'ndan Sevgi Yolu'na kadar bisiklet sürecek. Hafta boyunca, "Ulaşımda Bisiklete Neden Önem Vermeliyiz" konulu panel, konserler, söyleşiler, engelli basketbol takımlarının karşılaşmaları, kitap ayracı yapma atölyesi, ayak tenisi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

"Dünya Otomobilsiz Kent Günü" kapsamında ise Değirmen Cafe önünden başlayarak Bornova Cumhuriyet Meydanı'na kadar uzanan Mustafa Kemal Caddesi 20 Eylül Pazar günü 12.00-22.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Cadde boyunca kurulacak stantlarda; çok sayıda sivil toplum örgütü, amatör spor kulübü, vakıf ve dernek, vatandaşlarla buluşacak. Otomobilsiz Kent Günü'nde ayrıca güvenli bisiklet sürüş eğitimi, bisiklet tamir atölyesi, tay tay bisiklet sürüşü ve mini konserler de düzenlenecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklere imza atıyoruz. Bayraklı'yı çocuklarla ve gençlerle birlikte yükselteceğiz. Bayraklı'da spor ve bilim olimpiyatları, festivaller, çeşitli etkinlikler düzenleyerek, dünyaya entegre olalım istiyoruz. Bu vizyon doğrultusunda katıldığımız Avrupa Hareketlilik Haftası da bizim için önemli bir adım. Herkesi düzenleyeceğimiz etkinliklere davet ediyoruz " dedi.

Kaynak: Bültenler

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