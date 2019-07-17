Bayraklı'da gençlik futbol turnuvası

Bayraklı Belediyesi Gençlik Futbol Turnuvası Başkan Serdar Sandal'ın santra vuruşu ile başladı. Turnuvanın finali 31 Temmuz'da oynanacak.

Bayraklı Belediyesi 2008 doğumlu futbolcu gençler için Gençlik Futbol Turnuvası düzenledi. Turnuvaya Aydın, Manisa ve İzmir'den Pınargücüspor, Karşıyaka Demirköprü, Çay Mahalle Demirköprüspor, Urla Belediye Spor, Aydın Kartallar, Aydın Beşiktaş, Onur Gençlik Spor, Kemalpaşa 1923 Spor, Çamdibigücü Spor, Bayraklı Belediye Spor, Buca Gençlerbirliği Spor, Ulucak Spor, Gümüşordu Genç, Evka-5 Spor, Genç Özgür Spor, Buca Efeler Spor, Murat Germen Spor, Manisa Beşiktaş, 1925 Manavkuyu Gençlikspor, 1925 Gençlik ve Spor, Fikri Altay Spor, Doğanlar Spor, Güzeltepe Gençlik Spor, Karabağlar Aslangücü Spor, Salihlispor, Salihli Ayyıldız Spor, Bornova AVR spor, Deniz Spor, Çiğli Belediyespor, Gümüşpala Spor, Yol Spor ve Batı Anadolu Gençlik Spor futbol takımları katılım gösterdi. İlk gün A grubunda bulunan Pınargücü – Karşıyaka Demirköprü ile Urla Belediyesi - Çay Mahalle Demirköprü takımları karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelere sahne olan turnuva 31 Temmuz'da oynanacak final müsabakası ile son bulacak.

DAHA GÜZEL YARINLARA…

Turnuvanın açılışına katılan Başkan Sandal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "İstiyoruz ki; bu tür faaliyetleri birazcık daha artırarak, niteliği ile daha sağlıklı alana taşıyarak, gençlerimizi daha güzel yarınlara hazırlayalım. Şimdi karşımda 11 yaşında pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerimiz inanıyorum ki; ileride hem okullarında hem ilgili yetenekleriyle spor dallarında çok çok başarılı olacaklar. Bu çocukları bugün burada görmek bizim için, bir yerel yönetici olarak oldukça kayda değer bir durum. O yüzden spor kulüpleri yöneticilerini, hocalarını, antrenörlerini hepsini kutluyorum. Turnuvamızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Turnuva Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın santra vuruşu ile başladı. Sandal, turnuvaya katılan kalecileri de penaltı atışı yaparak test etti.

SERTER : "GÜNLÜK POLİTİKALAR SİZİ KURTARMAZ, ÇALIŞMAYAN 4 MİLYONDAN FAZLA İNSAN KURTARIR

İzmir Milletvekili Bedri Serter, hem gündeme ilişkin hem de Nisan ayı işsizlik rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Serter, TBMM'nin tatile girmeden öncekison günlerinde gündeme gelen ve ekonomiyi sadece günlük önlemlerle kurtarmaya yönelik olan Gelir vergisinin de dahil olduğu Torba Kanuna ve son açıklanan işsizlik rakamlarına değindi ve « Günlük politikalarla yandaş şirketlerinizi kurtarmaya çalışacağınıza, doğru olduğundan da şüphe duyduğumuz gerçeği 8 milyon olan ancak sizin 4.1 milyon dediğiniz işsizlerin istihdamını sağlayın" dedi.

İZMİR MİLLETVEKİLİ SERTER'DEN İSTİHDAM ÇAĞRISI : "İZMİR, TURİZMİYLE, TARIMIYLA İŞSİZLİĞİ BİR AYDA YÜZDE 10'LARIN ALTINA ÇEKEBİLECEK BİR ŞEHİR, DEĞERLENDİRİLMİYOR.

İzmir Milletvekili Serter, Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine bile göz koyan, kurutmadıkları kamu kaynağı neredeyse kalmayan iktidara seslendi ve "Devletin yastık altı parasına göz koyacağınıza, son bir yılda üzerine 1 milyon 116 bin kişi eklenerek toplamı 4.1 milyonu bulan işsize göz koyun ve onlara istihdam sağlayın"diyerek "Türkiye'de sizin verilerinizle bir İzmir, bizim verilerimizle 2 İzmir oranında işsiz var. 4 mevsim turizmiyle, deniz turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle ciddi bir istihdam potansiyeli olan İzmir'le başlayın ve istihdam için harekete geçin. Meslek okullarını arttırın, turizme kalifiye insan kaynağı yetiştirin, sanayicinin işgücüne destek olacak teşvikler verin, yerel çiftçiyi destekleyin, çiftçinin yer elmalarının değer kazanmasını sağlayın. Denizlerimiz transit geçmek için değil, ülkemize gelir sağlamak için kullanılmalı " dedi.

SERTER : "DÜNYANIN BAŞKA ŞEHİRLERİNİ KONUŞMAK DEĞİL, DÜNYADA İZMİR'İ KONUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Serter, geçtiğimizgünlerde TBMM'de de söz aldığı turizm konusuyla önemli noktaların da altını çizerek dünya turizm gelirinin yüzde 30 payına sahip olan kongre turizmine

vurgu yaptı ve "Neden turizmde 8500 yıllık kent olan İzmir'den turizm desteklerine başlanmıyor,bacasız sanayi dediğimiz turizmin en önemli alt kollarından « kongre turizminin" cenneti neden İzmir yapılmıyor ? Devletin geriye en kolay dönen desteklerini İzmir'de turizmin getirisine çevirin. Yılda 700 bin turistle yetinen bir şehir olmak değil en az kendi nüfusu olan 4 milyon turisti ağırlamak istiyor İzmir. İstihdamın yükselmesin ilk basamağı olmak istiyor İzmir. Biz İzmirliler dünyanın başka şehirlerini konuşmak değil dünyada İzmir' i konuşturmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler