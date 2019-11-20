Bayraklı'da çocuklar 'hakları' için yürüdü

20.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:09

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinlikleri kapsamında çocuklar, üzerinde haklarının yazılı olduğu broşürler dağıtarak Sevgi Yolu'nda düdükler, tefler ve ziller eşliğinde yürüdü.



Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla bir dizi etkinliğin yer aldığı program hazırladı. 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı' vizyon projesi açısından da önem taşıyan etkinliklerde öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Bu kapsamda Gümüşpala, Haşim İşcan Caddesi ve Sevgi Yolu'nda çocuk haklarıyla ilgili vatandaşa broşürler dağıtan çocuklar, seslerini duyurabilmek için farkındalık etkinliğine katıldı. Yüzlerini çeşitli figürlerle boyayan çocuklar, Sevgi Yolu Atatürk Anıtından Bayraklı Belediyesine kadar ellerindeki tefler, ziller ve düdüklerle yürüdü. 'Bu hafta 'Dünya Çocuk Hakları Haftası.' 'Haklarımızı unutmayalım, haklarımızı koruyalım' sloganlarıyla vatandaşlara çağrıda bulunan çocuklar, yürüyüş sonrasında ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti.



Çocukları makamında ağırlayan, hepsiyle özel olarak ilgilenerek sohbet eden ve hediyeler veren Başkan Sandal, "Sizler bizim için çok önemlisiniz. Haklarınızı korumak bizim de görevimiz. Hak ettiğiniz çağdaş, modern ve size yakışır oyun alanlarında oynamanız, eğitim almanız için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Biz Bayraklı'yı 'Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti' yapmak istiyoruz. Sizin gibi dünyanın birçok ülkesinden çocuklarımız, gençlerimiz buraya gelecek. Çocuk, gençlik parlamentoları oluşturulacak, radyo ve televizyonunuz kurulacak, bilim ve teknoloji merkezi oluşturulacak, kültür, sanat ve spor aktiviteleri olacak. Tüm bunları yapmak bizim görevimiz; ayrıca eskiyen parklarınız yenilenecek. Daha güzel parklarda oynayacaksınız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA