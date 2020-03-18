Bayraklı'da 'Çocuk ve Gençlik Köyü' çalıştayı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bayraklı'da 'Çocuk ve Gençlik Köyü' çalıştayı - Haber
Fen İşleri Müdürlüğü, Bayraklı, Güncel

Bayraklı'da 'Çocuk ve Gençlik Köyü' çalıştayı

Bayraklı Belediyesi, Doğançay'da kurulması planlanan "Dünya Çocuk ve Gençlik Köyü" için çalışmalara hız verdi.

18.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:40
Bayraklı'da 'Çocuk ve Gençlik Köyü' çalıştayı

Belediyenin AR-GE Müdürlüğü ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında imzalanan iş birliği anlaşması kapsamında geçtiğimiz hafta bir çalıştay düzenlendi. Proje alanını gezen akademisyenler ve belediye bürokratları, yapılması gerekenlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çalıştaya, Ar-Ge, Plan Proje, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü'nden mimarlar, şehir plancıları, mühendislerin yer aldığı proje ekibi ve İYTE akademisyenleri katıldı. İlk etapta Doğançay Göleti'nde incelemelerde bulunan katılımcılar, daha sonra Belediye binasında düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Çalıştaya, geçtiğimiz günlerde Avrupa Dayanışma Programı çerçevesinde Bayraklı Belediyesi ile protokol imzalayan Pi Gençlik Derneği üyeleri de katıldı. Doğa harikası Doğançay'a hayran kalan katılımcılar, ekolojik değerler ve yerel halkın özgün niteliklerini kaybetmeden, özellikle çocuk ve gençlere hizmet için ortak akılla karar verip, en iyi planlama ve proje çalışmalarının hayata geçirileceğini söyledi.

Bayraklı'yı "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" yapma hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, doğa harikası göletin çevresinde en doğru projenin hayata geçirileceğini söyledi. Ortak akılla, çocuklara ve gençlere yönelik; içinde bilim müzesi, konaklama ve etkinlik alanları, doğa sporları gibi olanakların sunulabileceği bir merkez oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Sandal, "Çocuk, gençlik radyo ve televizyonu, çocuk gençlik parlamentosu, bilim teknoloji kampüsleri, konaklama tesisleri ve eğitim kampüsleriyle Bayraklı'yı çocuk ve gençlik kenti kimliğine kavuşturmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı Haber
Türkiye'nin ünlü kolonyacısı, Erdoğan'la yaptığı konuşmayı anlattı
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Haber
Bill Gates'in dünyayı koronaya karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı Haber
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Çapa'da görev yapan Türk profesörün koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Çapa'da görev yapan Türk profesörün koronavirüs testi pozitif çıktı
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Ankara'da saat 14.00'te kritik koronavirüs toplantısı! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Koronavirüs sonrası kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası kelle paça çorbasına talep arttı
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesini feshetti
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 25 kuruş indirim geldi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Rita Wilson Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Burak Yılmaz Berkay Şahin Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Bayraklı'da 'Çocuk ve Gençlik Köyü' çalıştayı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 11:13:01. #1.15#