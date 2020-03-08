Bayraklı'da çocuk meclisi kuruluyor Bayraklı Belediyesi, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" vizyon projesi kapsamında önemli bir adım attı.

Bayraklı Belediyesi, "Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti" vizyon projesi kapsamında önemli bir adım attı. Bayraklılı çocuklar, kendi meclislerini kurma yolunda ilk toplantılarını yaptı. Meclis başkanı adaylarının projelerini sunduğu, meclis üyesi adaylarının da başvuruda bulunduğu toplantıda çocuklara seslenen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Siz nasıl bir Bayraklı hayal ediyorsanız, biz sizinle birlikte öyle bir kent inşa edeceğiz. Bu işi ciddiye alın. Çünkü her düşüncenizi dikkate alacağız" diye konuştu.



Bayraklı Belediyesi Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezinde gerçekleşen çocuk meclisi toplantısına Başkan Sandal'ın yanı sıra meclis üyeleri ile çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Toplantıda 8-15 yaş arasındaki çocuklar, meclis başkanlığı ve üyeliği için adaylığını açıkladı. 47 katılımcının yer aldığı çocuk meclisi toplantısında 28 başkan, 19 da meclis üyesi adayı çıktı. 2 yıl süreyle seçilecek meclis ayda bir toplanacak ve ilçenin sorunlarını, sıkıntılarını, çocukların bakış açısından dile getirme imkanı tanıyacak. Çocuk meclisi seçimleri 4 Nisan'da gerçekleştirilecek ve meclis ilk kez 23 Nisan'da toplanacak.



"Sizin isteğiniz, bizim önceliğimiz"



"Sizinle birlikte yeni bir kent oluşturmak istiyoruz ve bunun için sizlerden ilham almamız lazım" diyerek konuşmasına başlayan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımız için bir kent oluşturmak istiyoruz. Bu kentte çocuklarımızın neye ihtiyacı olduğunu biz değil, kendileri belirlesin istiyoruz. Onların isteklerini, beklentilerini dinleyerek, onların yaşamak istediği ilçeyi çocuklarımıza, gençlerimize sorarak oluşturacağız. İstiyoruz ki; bu meclisi Bayraklı'dan sonra İzmir'e yayalım, sonra Türkiye ve daha sonra da dünya ülkelerinden çocukların katılacağı bir meclis oluşturalım. İlçemizdeki çocuklarımızın, gençlerimizin dünya ülkelerindeki yaşıtlarıyla kaynaşmalarını istiyoruz. Hayallerini, beklentilerini dört bir yana yaymalarını hedefliyoruz. Spor ve bilim olimpiyatları, festivaller, çeşitli etkinlikler düzenleyerek dünyaya entegre olalım istiyoruz. Bunun için siz ne istiyorsanız, sizin istekleriniz, bizim önceliğimiz olacak" dedi.



"Bu kentin inşa edeni olacaksınız"



Ana hedeflerinden birinin Bayraklı'nın tarihsel mirasına sahip çıkarak, bunu gelecek nesillere iyi şekilde aktarmak olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Bu işin lokomotifi sizler olacaksınız. Bunun için Doğançay'daki 150 dönümlük arazimizde Büyükşehirimizle beraber çocuk ve gençlik köyü inşa edeceğiz. Sporun her alanına destek olacağız, 24 mahallemizde kreşlerimizi açacağız, bilim kampüsleri kuracağız ve belirli yerlerde eğitim merkezlerimizi oluşturacağız. Bu işi çok ciddiye alın. Bugün sizlerin omuzlarındaki yük çok büyük. Siz nasıl bir Bayraklı istiyorsanız, biz öyle bir Bayraklı oluşturacağız. İyi düşünmezseniz, doğru düşünmezseniz, yanlış işler olur. O yüzden arkadaşlarınızla, oyun gruplarınızda, okullarınızda aklınıza gelen ya da okuduğunuz, gördüğünüz konularla ilgili notlar alın. Arkadaşlarımız sizin aldığınız notlardan faydalanacak. Dikkatinizi çeken her şeyi ciddiye alacağız. Siz artık bu kentin hem inşa edeni hem de fahri bekçileri olacaksınız. İşini doğru yapmayan olursa da gelip, bizi eleştireceksiniz. İnanın, biz de sizin bu söylediklerinize kulak vereceğiz" diye konuştu.



Başkan adaylarından projeler



Çocukları aldıkları sorumluluktan dolayı kutlayan Başkan Sandal, daha sonra miniklerin projelerini dinledi. Engelli yurttaşlar başta olmak üzere, dar gelirli aileler, sosyal sorumluluk, doğa ve çevre, geri dönüşüm, sokak hayvanları, doğal afetler, tasarruf, turizm ve bilim projeleri geliştirmek istediklerini ileten çocuklar, salonu dolduran velilerini de gururlandırdı. Başkan Sandal, "Çocuklar hayallerini, düşüncelerini paylaşsınlar diye, işte bu yüzden böyle bir projeye başladık. Çocuklar bir kez daha bu meclisin kurulmasının ne kadar doğru bir iş olduğunun farkına varmamızı sağladı" dedi.



Çevreci ve yenilikçi projeler



Tek tek kürsüye gelerek sunum yapan çocuklardan öne çıkan başlıca projeler şöyle: Güneş enerjisinden daha verimli faydalanılarak, yeni sistemlerle kendi elektriğini üreten bir belediye olmak. Yoksullukla mücadele etmek. Doğal afetlere karşı tedbirler almak ve bilinçlendirme toplantıları düzenlemek. Yeni parklar, yaşam alanları, spor tesisleri, eğitim merkezleri ve zeka geliştirici oyun alanları kurmak. - İZMİR

Kaynak: İHA