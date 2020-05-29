Bayraklı'da camiler ibadete hazırlandı
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Bayraklı'da camiler ibadete hazırlandı

Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde bir süredir toplu ibadete kapalı olan camiler, cuma namazı öncesi Bayraklı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Bayraklı'da camiler ibadete hazırlandı
29.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:32

Korona virüs salgını dolayısıyla ülke genelinde bir süredir toplu ibadete kapalı olan camiler, cuma namazı öncesi Bayraklı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Günler öncesinden başlayan hazırlıklar ilk cuma namazından önce tamamlandı.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, camilerin halı, kapı ve duvarları ile imam ve müezzinin kullandığı alanlar, tesbihler, ayakkabılıklar, musluklar, tuvaletler, banklar gibi temasın olabileceği her yeri en ince ayrıntısına kadar ilaçladı. Çalışmalar, ilçede bulunan 58 caminin tamamında yürütülürken, bunlardan 25'inin ibadete açılacağı belirtildi. Genelgeye göre sadece bahçesi, avlusu olan ve çevresi sosyal mesafe kuralına uygun camilerde cuma namazı kılınabilecek. Cemaatle birlikte yalnızca öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacak. Diğer vakitlerde bireysel olarak ibadet etmek isteyen vatandaşlar için ise cami ve mescitler açık olacak.

"Tedbiri elden bırakmayalım"

Toplum sağlığı için alınan önlemler kapsamında salgınla mücadeleye devam ettiklerini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bir süredir kapalı olan camilerimiz, bu cuma namazıyla birlikte kontrollü olarak açılıyor. Biz de üzerimize düşeni yaparak tüm camilerimizi dezenfekte ettik. Yurttaşlarımız gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilir. Ancak yeni hayata ayak uydururken salgın gerçeğini unutmadan, sosyal mesafe kuralı ve tedbiri de elden bırakmamalıyız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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