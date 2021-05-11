Bayraklı'da camiler bayrama hazır
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Bayraklı'da camiler bayrama hazır

Bayraklı'da camiler bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi camileri dezenfekte ederek, kullanıma hazırladı.

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi camileri dezenfekte ederek, kullanıma hazırladı. Ekipler, vatandaşların hijyenik ortamda ibadet etmeleri için camileri steril hale getirdi.

Salgınla mücadelede Bayraklı Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında, ilçe genelindeki camiler dezenfekte edildi. Bir yandan günlük çalışmalarını 24 mahallede sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, oluşturulan özel ekiple camilerde de çalışma yürüttü. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi toplum sağlığı için insan yoğunluğu olan bölgelerde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, camilerin halılarından ayakkabılıklarına, musluklarından tuvaletlerine kadar her yeri hijyenik hale getirdi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Korona virüsü tehlikesine karşı, ekiplerimizle gerekli önlemleri alıyoruz. İlçe genelinde özellikle insan yoğunluğunun olduğu yerlerde hijyen odaklı çalışmalarımıza bayram sonrasında da devam edeceğiz. Bu kapsamda belirli aralıklarla dezenfekte ederek, temizlediğimiz camilerimizi Ramazan Bayramı öncesinde de kullanıma hazır hale getirdik. Vatandaşlarımızdan, bu dönemde pandemi ve hijyen kurallarına daha fazla özen göstermelerini istiyoruz. Bu vesileyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" diye belirtti. - İZMİR

Bayraklı'da camiler bayrama hazır
Bayraklı'da camiler bayrama hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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