Bayraklı'da camiler bayrama hazır
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Bayraklı'da camiler bayrama hazır

Bayraklı'da camiler bayrama hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi camileri dezenfekte ederek, kullanıma hazırladı.

Toplum sağlığı için her alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların hijyenik ortamda ibadet etmeleri için camileri steril hale getirdi.

Salgınla mücadelede Bayraklı Belediyesi tarafından başlatılan dezenfekte çalışmaları kapsamında ilçe genelindeki camiler Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Bir yandan günlük çalışmalarını 24 mahallede sürdüren ekipler, oluşturulan özel ekiple camilerde de çalışma yürüttü. Özellikle Ramazan Bayramı öncesi toplum sağlığı için insan yoğunluğu olan bölgelerde çalışmalarını sıklaştıran ekipler, camilerin halılarından, ayakkabılıklarına, musluklarından tuvaletlerine kadar her yeri hijyenik hale getirdi.

ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Koronavirüs tehlikesine karşı, ekiplerimizle gerekli önlemleri alıyoruz. İlçe genelinde özellikle insan yoğunluğunun olduğu yerlerde hijyen odaklı çalışmalarımıza bayram sonrasında da devam edeceğiz. Bu kapsamda belirli aralıklarla dezenfekte ederek, temizlediğimiz camilerimizi Ramazan Bayramı öncesinde de kullanıma hazır hale getirdik. Vatandaşlarımızdan, bu dönemde pandemi ve hijyen kurallarına daha fazla özen göstermelerini istiyoruz. Bu vesileyle herkesin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" diye belirtti.

Kaynak: Bültenler

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