Bayraklı'da bulunan ağaçlık alanda yangın
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.
04.08.2020 19:04 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:08
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışması sürüyor.
Kaynak: AA