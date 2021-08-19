Bayraklı´da Başkanlık Turnuvası sona erdi

Bayraklı Belediyesi gelenekselleştirdiği kurum içi Başkanlık futbol turnuvasının finalini gerçekleşti.

Profesyonel futbol müsabakalarını aratmayan Bayraklı Belediyesi Başkanlık Futbol Turnuvası sona erdi. Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü şampiyonluğu göğüsledi.

Bayraklı Belediyesi Başkanlık Turnuvasına Mali İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü personelleri yer aldı. Final müsabakası Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü arasında gerçekleşti. Temizlik İşler Müdürlüğü üstün oyunuyla Park Bahçeler Müdürlüğü'nü 6-1 gibi farklı skorla mağlup etti. Turnuvanın 3'lük kupasını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü elde etti. 4'lük ise Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dostluk, kardeşlik, dayanışma ve centilmenlik duygularının yaşandığı turnuvaya katılan tüm personeli tebrik etti.

Turnuvayı şampiyon bitiren Temizlik İşler Müdürlüğü ise kupasını Başkan Serdar Sandal'ın elinden aldı. Oyuncular başkandan aldıkları kupalarıyla büyük coşku yaşayarak, şampiyonluklarını kutladı. Tören tüm sporcuların ve davetlilerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler