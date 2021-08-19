Bayraklı´da Başkanlık Turnuvası sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bayraklı´da Başkanlık Turnuvası sona erdi

Bayraklı´da Başkanlık Turnuvası sona erdi
Bültenler - Haberler | Güncel

Bayraklı Belediyesi gelenekselleştirdiği kurum içi Başkanlık futbol turnuvasının finalini gerçekleşti.

Profesyonel futbol müsabakalarını aratmayan Bayraklı Belediyesi Başkanlık Futbol Turnuvası sona erdi. Şehit Ümit Boz Spor Tesislerinde gerçekleştirilen turnuva çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Temizlik İşleri Müdürlüğü şampiyonluğu göğüsledi.

Bayraklı Belediyesi Başkanlık Turnuvasına Mali İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü personelleri yer aldı. Final müsabakası Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park Bahçeler Müdürlüğü arasında gerçekleşti. Temizlik İşler Müdürlüğü üstün oyunuyla Park Bahçeler Müdürlüğü'nü 6-1 gibi farklı skorla mağlup etti. Turnuvanın 3'lük kupasını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü elde etti. 4'lük ise Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dostluk, kardeşlik, dayanışma ve centilmenlik duygularının yaşandığı turnuvaya katılan tüm personeli tebrik etti.

Turnuvayı şampiyon bitiren Temizlik İşler Müdürlüğü ise kupasını Başkan Serdar Sandal'ın elinden aldı. Oyuncular başkandan aldıkları kupalarıyla büyük coşku yaşayarak, şampiyonluklarını kutladı. Tören tüm sporcuların ve davetlilerin toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Muslera Mert Günok Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bayraklı´da Başkanlık Turnuvası sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:38:40. #1.14#

title