Bayraklı'da başkanlık futbol turnuvası
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Bayraklı'da başkanlık futbol turnuvası

Bayraklı'da başkanlık futbol turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası, Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde çekişmeli müsabakalarla başladı.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Birimler Arası Futbol Turnuvası, Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde çekişmeli müsabakalarla başladı. Dostluk ve centilmenlik duygularıyla gerçekleşen ilk gün karşılaşmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Bayraklı Belediyesi personelleri arasında düzenlenen turnuvaya, 7 müdürlük katıldı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle ertelenen etkinlikte takımlar, şampiyonluk için ter döktü. Turnuvada; Mali İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta müdürlüğü personelleri yer aldı. Turnuva öncesi seremonide, takımların orta sahada Atatürk portresi ve Türk Bayrağı açarak renkli görüntüler oluşturmasıyla başlayan etkinliğin ilk günkü açılış maçında, Temizlik İşleri Müdürlüğü Mali İşler Müdürlüğü'nü 2-1'le geçti. Son şampiyon Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü engelini aşmayı bildi. Karşılaşma 5-3 sona erdi. Zabıta Müdürlüğü ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü 5-1'lik net skorla yenmeyi başardı. Turnuva 18 Ağustos'ta sona erecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, dostluk, kardeşlik, dayanışma ve centilmenlik duygularının yaşandığı turnuvaya katılan tüm personele başarılar diledi. - İZMİR

Bayraklı'da başkanlık futbol turnuvası
Bayraklı'da başkanlık futbol turnuvası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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