Bayraklı'da anne-çocuk jimnastik kursu

03.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:34

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 20-40 aylık çocukların eklem ve kas gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla anne-çocuk jimnastik kursu açtı. Kayıtları devam eden kursta, anneler çocuklarıyla birlikte spor yapma imkanı buluyor, eğitimlerde ayrıca anne-çocuk arasındaki iletişim ve çocukların psikolojik gelişimine de katkı sağlanıyor.



Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, Onur Açık Hava Tiyatrosu, İhsan Alyanak ve Nafiz Gürman Kültür Merkezlerinde başlayan kurslar, ailelerden büyük ilgi gördü. Jimnastik Eğitmeni Gizem Karayalçın'ın yönetimindeki eğitimler renkli görüntülere de sahne oluyor. Jimnastik ile bebeğin cesaretlendirilmesi sosyal gelişiminin ilerlemesine yardımcı olunduğunu belirten Karayalçın, "Eğitim sayesinde bebeğin becerileri ve kendine güveni de artıyor. Bebeklik döneminden başlayan egzersizler kas gücü ve kas gelişimi sağladığı için, çocukluk çağında spora yöneliş ve sporu yaşam biçimi olarak benimseyen bireyler yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Minik sporcuların ilgilerini çekecek parkur ve yürüyüş çalışmaları, trambolin sıçramaları, kas gruplarını ve hareket kabiliyetlerini geliştirecek minder aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Kendi yaş grupları ve aileleriyle hareket odaklı çalışma yapan miniklerin gelişimini görmek anneleri de sevindiriyor" diye konuştu.



Farklı branşlarda uzman eğitmenler eşliğinde spor kursları açtıklarını dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Hedefimiz çocuklara erken yaşta sporu sevdirmek, fiziki ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak. Aynı zamanda bu tür etkinliklerimizle sağlıklı anne-çocuk ilişkisini de artırmayı hedefliyoruz. Onların birlikte spor yapıp, eğlenceli zaman geçirmesi bizleri de memnun ediyor" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA