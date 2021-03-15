Bayraklı'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor
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Bayraklı'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

15.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:06
Bayraklı'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, riskli yapı onayları ve yıkım ruhsatlarının ilçe belediyeleri tarafından verilmeye başlanmasının ardından, riskli yapı tespiti onaylanan ilk binanın yıkımını yaptı.

İzmir'de Bayraklı Belediyesi, riskli yapı onayları ve yıkım ruhsatlarının ilçe belediyeleri tarafından verilmeye başlanmasının ardından, riskli yapı tespiti onaylanan ilk binanın yıkımını yaptı.

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında, yapılan riskli yapı tespit raporlarının onaylanması işi bakanlıkça ilçe belediyelerine devredilmişti. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Yapıların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında Bayraklı Belediyesi de, ağır hasarlı binalarda riskli yapı tespit raporlarının onayını gerçekleştirdi.

Bayraklı'da kentsel dönüşümün ilk adımı olan riskli yapıların dönüşümü için harekete geçen belediye, Mansuroğlu Mahallesi'nde depremden ağır hasar alan ve riskli yapı onayı verilen Seçkinler Sitesi'nde yıkım yaptı. Yıkım sırasında ekipler önlem alırken, 4 blok, 16 dükkan ve 56 daireden oluşan bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin, Riskli Yapı Tespit Raporlarının onay çalışmalarını sürdürdüğü, 6306 sayılı kanun çerçevesinde, ağır hasarlı 57 binada daha yapı sahiplerinin riskli yapı tespiti onayı için başvuruda bulunduğu öğrenildi. - İZMİR

Bayraklı'da ağır hasarlı binalar yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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