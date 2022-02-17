Bayraklı'da 636 araçlık tam otomatik otopark hizmete giriyor

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'da 636 araçlık Smyrna Tam Otomatik Otoparkını 19 Şubat Cumartesi günü hizmete açıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in seçim vaatleri arasında da yer alan kentteki otopark kapasitesini arttırma hedefi doğrultusunda, Bayraklı'daki Smyrna Tam Otomatik Otoparkını 19 Şubat Cumartesi 12.00'de hizmete açıyor.

Otoparkın 636 araçlık kapasiteye sahip olduğunu ifade eden Başkan Soyer, "14 Şubat'ta temelini attığımız İzmir'in tarihindeki en büyük yatırımı olan Buca Metrosu'nun ardından Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkını hizmete alacak olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi. Soyer, ayrıca bu bölgede 108 araçlık açık otopark alanı da oluşturdukları bilgisini de verdi.

Modern, hızlı ve konforlu

İzmir Adalet Sarayı'nın da aralarında bulunduğu büyük iş merkezlerine ev sahipliği yapan Bayraklı Adalet Mahallesi'nde bin 100 metrekarelik alanda çelik konstrüksiyondan yapılan 44 metre yüksekliğindeki otopark, 18 araç park katından oluşuyor. Adını bulunduğu Bayraklı Smyrna Meydanı'ndan alan Smyrna Tam Otomatik Otoparkı'nın 12 katında binek, 6 katında ise SUV tarzı yüksek araçlara yer veriliyor. Giriş katından aynı zamanda 6 araç giriş veya çıkış yapabilecek. Otoparkın mühendislik, tasarım, yazılım, imalat ve uygulamasında yerli teknoloji kullanıldı. Tamamen otonom bir sistem ve hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet verecek otoparkta, bir aracın getirilme süresi 3,5 dakika olacak. Herhangi bir personel desteği gerekmeksizin, sürücüsüz olarak araçlar park ediliyor. Binanın zemin katında sürücülerin araçlarını bekleyecekleri fuaye alanı ve gişe bulunuyor. Otopark, 66,5 milyon liraya mal oldu.

3 yılda 5 bin araç kapasitesinin üzerinde kapalı ve açık otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi, son üç yıl içinde kentin otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlar çerçevesinde Karabağlar'da yaklaşık 20 milyon lira maliyetle 160 araç, 38 motosiklet kapasiteli Selvili Otoparkı'nı ve Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde 153 araç kapasiteli yer altı otoparkını hizmete açtı. Kent genelinde ise 4 bin 75 adet açık otopark hizmete alındı. Smyrna Otoparkı, 270 araç kapasitesine sahip Alsancak Tam Otomatik Katlı Otoparkı'ndan sonra kentteki ikinci tam otomatik otopark arasında yerini alıyor. - İZMİR