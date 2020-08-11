Bayraklı'da 44 parka yeni oyun grubu
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Bayraklı'da 44 parka yeni oyun grubu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir yandan yeni parklar kazandırılırken, bir yandan da mevcut parklar baştan sona yeniliyor.

Bayraklı'da 44 parka yeni oyun grubu
11.08.2020 11:48 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:53

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, bir yandan yeni parklar kazandırılırken, bir yandan da mevcut parklar baştan sona yeniliyor. Bu kapsamda belediye ekiplerinin, ilçedeki 44 parkın eskiyen oyun gruplarını yenileyeceği öğrenildi.

Bir yılda ilçeye 10 yeni park kazandıran ve 32 parkı da tamamen yenileyen Bayraklı Belediyesi, 44 parkın daha oyun gruplarını yenileyeceğini bildirdi. Konuyla ilgili hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin, ihale sürecinin ardından çalışmalara başlayacağı belirtildi. İlçede ayrıca, iki adet engelsiz oyun grubu ve 6 adet minik oyun grubunun da yer aldığı toplam 44 adet çocuk oyun grubunun baştan sona değiştirileceği ifade edildi. Söz konusu parklara, 125 adet bağımsız oyun elemanı, 2'si engelsiz olmak üzere toplam 10 takım dış mekan spor aleti ve kent ekipmanları yerleştirilecek. Yürüyüş yolları ve mevcut oyun alanlarında son 1 yılda toplam 12 bin metrekarelik kauçuk zemin kaplaması yapan ekipler, yeni çalışma kapsamında parkların zeminine 3 bin metrekarelik daha kauçuk serecek.

"Bayraklı en iyisini hak ediyor"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İhtiyaç olan tüm parkları yenileyerek, daha da güzelleştirmek istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu zamana kadar parklarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik ve öncelik sırasına göre çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bayraklı halkı her şeyin en güzelini, en iyisini hak ediyor. Bu doğrultuda ilçemizin parklarını, yollarını, sosyal alanlarını en iyi hale getireceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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