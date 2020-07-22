Bayraklı'da 4 ayda 132 kişi telefonla psikolojik destek aldı
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Bayraklı'da 4 ayda 132 kişi telefonla psikolojik destek aldı

Bayraklı Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından korona virüs salgını dolayısıyla telefon aracılığıyla sürdürülen psikolojik danışmanlık hizmetinden 4 ayda 132 kişi faydalandı.

Bayraklı'da 4 ayda 132 kişi telefonla psikolojik destek aldı
22.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:08

Bayraklı Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından korona virüs salgını dolayısıyla telefon aracılığıyla sürdürülen psikolojik danışmanlık hizmetinden 4 ayda 132 kişi faydalandı. Randevu sistemiyle çalışan merkezden bugüne kadar 2 bin 525 kişi yararlandı. Belediyede görevli Sosyolog Sibel Özel, "Pandemi ailelerde kaygıya neden olmuş durumda. Görüşmelerimizle her türlü sorunların üstesinden gelebilmek için tavsiyelerde bulunuyoruz" dedi.

Özellikle salgın sürecinde ekonomik ve sosyal açıdan zor günler yaşayan vatandaşlara telefonla psikolojik destek veren Bayraklı Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezi, ilçe sakinlerini yalnız bırakmıyor. Aile içi iletişimi bozulan, çocukların davranışlarında olumsuz etkiler fark eden, ekonomik ve sosyal nedenlerle psikolojileri bozulan vatandaşlar, salgın dolayısıyla görüşmelerini telefonla gerçekleştiriyor. Psikolojik danışmanlıktan faydalanmak isteyenler, belediye hattını arayarak psikolog ve sosyologlardan destek alabiliyor. Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama hafta içi 10.00-12.30 ve 13.00-17.30 saatleri arasında randevu sistemiyle çalışıyor. Vatandaşlar, 0538 041 34 57 veya 0538 041 29 04 telefon numaralarından randevu alabiliyor.

Pandemi vatandaşlarda kaygıya neden oldu

Uygulama ile ilgili bilgi veren Sosyolog Sibel Özel, "Bu dönemde en çok kaygı ve korku bozuklukları, depresyon, kendilerinin veya yakınlarının hastalanması, ölmesi gibi şikayetler alıyoruz. Kısıtlamalarla birlikte gündelik rutinlerin değişmesi, bireysel ve toplumsal ilişkilerin aile içi iletişiminde neden olduğu farklılıklar ile çocukların davranışlarındaki değişimlerin neden olduğu sıkıntılar çok fazla karşılaştığımız durumlar oluyor. Özellikle salgın döneminde eşler arası çatışmaların biraz daha arttığını, çocuklarla olan iletişimin biraz daha güçlendiğini, sürekli bir arada olmanın bunaltıcı etkilerinin de olumsuzluklarını duyuyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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