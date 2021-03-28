Bayraklı 'da 24 mahalleye 43 bin metrekare kilit parke
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Bayraklı 'da 24 mahalleye 43 bin metrekare kilit parke

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayraklı 'da 24 mahalleye 43 bin metrekare kilit parke

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın ilçe genelinde başlattığı yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği kapsamında 24 mahalleye son 1 yıl içinde 43 bin metrekarelik kilit parke döşendi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın ilçe genelinde başlattığı yol-kaldırım düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği kapsamında 24 mahalleye son 1 yıl içinde 43 bin metrekarelik kilit parke döşendi. Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda mahallelerdeki sorunlar yerinde tespit edilerek, çözülüyor.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallelerde yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayraklı 'da vatandaşların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmesi, kullanım olanaklarının iyileştirerek standartların artırılması amacıyla zamanla bozulan yollar bu kapsamda yenileniyor. Ekipler, 24 mahallenin tamamında ihtiyaç olan bölgelerde yenileme, asfaltlama, kilit parke ve bordür döşeme işlemleri yapıyor. Bu çerçevede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa süren çalışmalarda Bayraklı sokaklarına son 1 yılda 43 bin metrekare kilit parke ve bordür döşendi.

"İhtiyaç olan her noktada çalışmalar sürecek"

İhtiyaç olan her noktada çalışmaların süreceğini belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Hangi mahallemizde ne sıkıntı varsa ekiplerimiz orada olacak. Yurttaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak; ilçemizi daha modern, çağdaş ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda en hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye belirtti. - İZMİR

Bayraklı 'da 24 mahalleye 43 bin metrekare kilit parke
Bayraklı 'da 24 mahalleye 43 bin metrekare kilit parke

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 11:01:00. #1.15#
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