Bayraklı'da 24 mahalleye 2100 ton dezenfektan
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Bayraklı'da 24 mahalleye 2100 ton dezenfektan

Koronavirüsle mücadelede ilk günden bu yana alınan tedbirleri hızla hayata geçiren Bayraklı Belediyesi, 24 mahallede 2 bin 100 ton dezenfektan kullandı.

Bayraklı'da 24 mahalleye 2100 ton dezenfektan
13.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:27

Taşıtlar, iş yerleri, parklar, meydanlar, sokaklar ve caddelerde aralıksız çalışan ekipler, ilçeyi karış karış gezerek, toplum sağlığı için hizmet veriyor.

Bayraklı Belediyesi salgının ilk günlerinden bu yana okul, ibadethane, eczane, park, pazar yerleri, sağlık ocakları, kültür merkezleri, muhtarlıklar, kütüphaneler, semt merkezleri, spor tesisleri duraklar, meydanlar ve iş yerleri başta olmak üzere insan yoğunluğunun bulunduğu her alanda dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. İlçenin tüm mahallelerinin sokaklarını temizleyerek, dezenfekte eden ekipler, bugüne kadar 25 bin 681 noktada dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. 24 mahallede süren çalışmalarda 65 noktaya yerleştirilen el dezenfektan cihazlarında toplam 4 bin 25 litre el dezenfektanı vatandaşın kullanımına sunuldu. 4 bin 247 taşıt, 7 bin 142 iş yeri ve 10 binin üzerinde apartmanı da dezenfekte eden ekipler, toplam 2 bin 100 ton dezenfektan kullandı. Belediye ekipleri 5 tanker, 4 kamyonet arkası dezenfeksiyon cihazı, 2 su tankı, 29 tulumbalı personelle ilçe sokaklarında çalışmalarını sürdürüyor.

'Güzel günler yakın'

Vatandaşlarla dayanışma halinde salgınla mücadele ettiklerini ifade eden Bayraklı Belediye Başkan Serdar Sandal, "Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın sağlığı. Bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Tüm mahallelerimizde çalışmalarımızı ilk günden itibaren aralıksız sürdürüyoruz. Biliyoruz, güzel günler yakın" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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