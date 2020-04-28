Bayraklı Belediyesinden örnek kurul Kriz belediyeciliği ile ilgili yönergeyi hazırlayarak, hafta başında uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesi, bu çalışmasıyla Türkiye'ye örnek oldu.

Kriz belediyeciliği ile ilgili yönergeyi hazırlayarak, hafta başında uygulamaya koyan Bayraklı Belediyesi, bu çalışmasıyla Türkiye'ye örnek oldu. Yönergeye uygun yapılanmasını tamamlayan belediye; kendi meclisinde grubu bulunan tüm siyasi partilerin temsilcilerini, sendikaları, sivil toplum örgütlerini ve muhtarları da sürece dahil etti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Oluşturduğumuz kurul sayesinde kimseyi ötekileştirmeden, her kesimin görüşlerini alarak krizleri yöneteceğiz" dedi.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla birlikte Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından ortaya atılan kriz belediyeciliği, Bayraklı Belediyesinde uygulanmaya başladı. Konuyla ilgili hazırlanan yönerge, hafta başında yürürlüğe girdi. Yönergeye göre; salgın hastalık, yangın, büyük ölçekteki kazalar, sabotaj, kimyasal ve radyoaktif sızıntılar ile deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi gibi doğal afetler kriz durumu olarak kabul edilecek. Bayraklı Belediyesi ve tüm iştirak şirketleri bu kriz dönemlerinde yönerge hükümlerine göre faaliyet gösterecek. Yönerge kapsamında oluşturulan Kriz Yönetim İcra Kurulu da, krize neden olan olayın önlenmesi, krizin en az zararla atlatılması için devletin ilgi birimleriyle koordineli çalışacak. 19 kişiden oluşan İcra Kurulunda başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra AK Parti'li Meclis Üyesi Seyfettin Atbaş, MHP'li Meclis Üyesi Derviş Kabacık ve CHP'li Meclis Üyesi Şentürk Apaydın, Muhtarlar Derneği Başkanı Kemal Aydın, DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız ve TÜMBELSEN İşyeri Temsilcisi Sevim Altındağ da yer alıyor.

İlk toplantı yarın

İlk toplantısını yarın yapacak olan Kriz Yönetim İcra Kurulu, Covid-19 salgınına yönelik bugüne kadar alınan tedbirleri ve bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmaları ele alacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, salgınla mücadelede siyasi parti ayrımı yapmaksızın her kesimin görüşlerini dikkate aldıklarını belirterek, "Kimseyi ötekileştirmeden, gelen her öneriyi dikkatle değerlendiriyoruz. Nitekim Kriz Yönetim İcra Kurulumuzda, hem sivil toplum örgütlerimiz hem de AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden meclis üyelerimiz var. Birlikte çalışarak, bu salgınla daha sağlıklı bir şekilde mücadele edeceğiz" diye konuştu. Covid-19 salgını dolayısıyla ilk günden itibaren aldığı tedbirlerle toplum sağlığını koruma adına kriz belediyeciliği çalışmalarına erken başlayan Bayraklı Belediyesi, Türkiye'de ilk vakanın açıklanmasının ardından tüm birimleriyle 24 mahallede dezenfeksiyon, sosyal yardım, temizlik, hijyen malzemeleri dağıtımı gibi faaliyetlerle virüsle mücadeleye devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA